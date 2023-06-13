太火爆！美國漢堡品牌「In-N-Out」快閃時間未到竟售完？網疑提早開賣

來自美國西岸的漢堡品牌「In-N-Out」登台，並於今(13)日在大直舉行快閃活動，原定於活動當日上午11點起至下午3點限時限量販售，沒想到人氣爆棚，不到一小時就傳出「份量已發完」的消息，因此有網友提出疑惑表示「11點還沒到已經發完了？」。

圖／摘自In-N-Out Burger粉絲頁

美國超人氣漢堡「In-N-Out」再度來台，於今(13)日快閃大直，提供經典招牌「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」及「普樂騰風味漢堡」，消息一出便讓不少喜愛美式漢堡的饕客歡呼。然而，由於活動火爆，相關IG限時動態不到一小時就PO出「今日份量已發完」的公告，可看出「In-N-Out」的超高人氣，也有網友表示「(該店)是去加州最愛的速食店」。

圖／摘自IG@osteriabyangie

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