蔡阿嘎「地雷店家」遭炎上 他推薦改看「這美食家YouTuber」 網推爆：有說服力！

YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家地雷連鎖店」引發爭議，雖他火速將影片下架，但仍慘被炎上，對此，經常評論時事的粉專「子迂的蠹酸齋」指出，身為具有影響力的公眾人物，每一句發言都要特別小心，更點名型男主廚詹姆士，讚美同樣有在經營YouTube頻道的他，講評有趣且專業，對於感到困惑的食物，也會盡可能點出優點。貼文曝光也引網友大讚：「詹姆士有說服力！」

圖／翻攝自詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube

粉專「子迂的蠹酸齋」發文表示，「假設你是位有影響力的公眾人物，會公開批評某個東西爛嗎？」，提及影響力是個很可怕的東西，特別是過去的言論建立起足夠的可信度，那輕易的一句負評，就可能毀掉某家小品牌辛苦積累的成就。

接著以詹姆士為例，當他以廚師身份在講評各類食物時很有趣，「當一個東西好吃、他喜歡，基本上就是廢話不多說，瘋狂的一口接一口；反之，他就會開始停頓，然後擺出廚師專業的樣子開始講解這道料理的食材和歷史，講出這道食物和他想像中的差異是甚麼。」

不僅如此，就算詹姆士不喜歡一樣食物，也不會草草結束，會在這樣食物中找到他認為的優點、從市場面去考量，不會輕易就說一樣商品沒價值，更不可能直接評價「爛」或「難吃」。

圖／翻攝自詹姆士姆士流官方專屬頻道YouTube

文章曝光後，網友們紛紛感到認同，「超喜歡看詹姆士！」、「詹姆士評價食物的方式辭彙都是很溫暖的」「他不只分析，有時甚至會改良，每次看都覺得好有意思」，也有網友說「一個優質的評論家，不會只挑缺點說，能從自己不喜歡的料理找到優點，去評論才是實力」。文字工作者李冠潔也回應，「很喜歡看詹姆士評論食物，看到他開始理性分析就知道他其實不那麼喜歡」，更有不少人認為，商品會成立就代表一定有人喜歡，「不批判他人的喜歡是最基本的素養」。

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