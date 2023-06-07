登上日網「熱門討論第一」！ 蔡阿嘎遭「炎上事件」 引日本人評台灣菜：不喜歡八角

蔡阿嘎日前上傳「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片遭炎上，雖已下架該片，也拍影片並發聲明2度道歉，6日被日本富士電視台8點晨間新聞《めざまし8》報導後，蔡阿嘎更PO出日文道歉聲明，7日一早仍有日媒持續報導，還登上日網熱門評論新聞第1名，意外引起眾多日本人評論台灣菜，多數人表示「不喜歡八角」。

圖／翻攝自日本雅虎ニュース

於日本新聞節目《めざまし8》節目播出蔡阿嘎影片炎上事件，蔡阿嘎6日一早透過社群平台發表中、日文書面聲明，鄭重向影片提及的日本連鎖餐飲店家道歉，同時蔡阿嘎的道歉報導也在富士電視台新聞網公開放送。

事件持續延燒，日媒《まいどなニュース》7日上午持續報導，該新聞直接登上日本雅虎生活新聞「熱門新聞點閱第2名」，短短3小時就將近500則留言，更進入「評論排行第1名」，意外引發日本人討論起台灣菜色，有許多日本人異口同聲表示「不喜歡八角的味道」。

圖／翻攝自日本雅虎ニュース

延伸閱讀：

．唐吉訶德有望進駐台南？ 搶攻Don Don Donki夏日祭典超夯冰品飲料 「DONKI企鵝霜淇淋」只送不賣

．證件拿出來！ 6月「壽星+數字優惠」 馬辣送大蛤、問鼎送肉肉蛋糕、福華下午茶8折、學生遊樂園399元