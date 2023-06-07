快訊

評／公務員考績制度為何失敗？他指出這三大問題

登日網熱門討論第一！蔡阿嘎事件引日本人評台灣菜 一物被嫌棄

獨／三立海董遺言「不要內亂」姊弟卻翻臉 遺孀淚訴：只能大義滅親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登上日網「熱門討論第一」！ 蔡阿嘎遭「炎上事件」 引日本人評台灣菜：不喜歡八角

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／擷自蔡阿嘎臉書、翻攝自日本雅虎ニュース
圖／擷自蔡阿嘎臉書、翻攝自日本雅虎ニュース

蔡阿嘎日前上傳「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片遭炎上，雖已下架該片，也拍影片並發聲明2度道歉，6日被日本富士電視台8點晨間新聞《めざまし8》報導後，蔡阿嘎更PO出日文道歉聲明，7日一早仍有日媒持續報導，還登上日網熱門評論新聞第1名，意外引起眾多日本人評論台灣菜，多數人表示「不喜歡八角」。

圖／翻攝自日本雅虎ニュース
圖／翻攝自日本雅虎ニュース

於日本新聞節目《めざまし8》節目播出蔡阿嘎影片炎上事件，蔡阿嘎6日一早透過社群平台發表中、日文書面聲明，鄭重向影片提及的日本連鎖餐飲店家道歉，同時蔡阿嘎的道歉報導也在富士電視台新聞網公開放送。

事件持續延燒，日媒《まいどなニュース》7日上午持續報導，該新聞直接登上日本雅虎生活新聞「熱門新聞點閱第2名」，短短3小時就將近500則留言，更進入「評論排行第1名」，意外引發日本人討論起台灣菜色，有許多日本人異口同聲表示「不喜歡八角的味道」。

圖／翻攝自日本雅虎ニュース
圖／翻攝自日本雅虎ニュース

延伸閱讀：

唐吉訶德有望進駐台南？ 搶攻Don Don Donki夏日祭典超夯冰品飲料 「DONKI企鵝霜淇淋」只送不賣

證件拿出來！ 6月「壽星+數字優惠」 馬辣送大蛤、問鼎送肉肉蛋糕、福華下午茶8折、學生遊樂園399元

冰品 霜淇淋 下午茶 唐吉訶德 觀光

相關新聞

登上日網「熱門討論第一」！ 蔡阿嘎遭「炎上事件」 引日本人評台灣菜：不喜歡八角

登上日網熱搜第一！ 蔡阿嘎「炎上事件」引日本人評台灣菜：不喜歡八角

東京朝活提案：享用手作水果三明治、城市慢跑、空中劍道晨練、泡朝風呂，享受東京的活力早晨時光

旅行東京，推薦可以起一個大早，享受早朝不一樣的東京風景，日本人稱早上的活動為「朝活」。享用職人以當季食材精心手作的豐盛早餐，或者在東京都內晨跑及展望城市的劍道晨練，也可以泡一個促進血液循環的早朝風呂，

金魚、繡球花夢幻聯動！初夏必追藝術展在東京銀座限定登場

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】全年度不受季節影響，隨時都能感受金魚魅力的「ART AQUARIUM MUSEUM GINZA」可說是日本規模最大的金魚展館，飼育超過70種不同品種的金魚。今年5月上旬館

9月將暫別！ 日本環球影城「侏羅紀公園乘船遊」整修 還有「3設施」明年走入歷史

玩不到了！ 日本環球影城「侏羅紀公園乘船遊」9月起暫別2年 還有「3設施」明年走入歷史

出發追日本繡球花！「17大景點」夢幻繡球花傘免費租拍

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】準備去日本追繡球花海，別錯過今年推出的這項免費活動！販售家居用品、生活雜貨的日本知名網站 FELISSIMO，即日起與日本全國17處知名繡球花景點攜手合作，推出超搶眼的「

超人氣動漫藍色監獄原畫展大阪場 玲王、凪角色現身會場！？

照片來源：活動官網 BLUE LOCK藍色監獄，以足球結合生存遊戲為題材，因獨特的風格及熱血的劇情獲得大人氣，今年五月開始舉辦了藍色監獄史上最大規模的原畫展，舉辦地點為東京和大阪。 東京

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦