你也可以邁上匠人之路！日本和菓子大師「三堀純一」 來台傳授11款華美甜點

將日本上生和菓子提升至表演藝術境界的日本菓道家三堀純一，不僅在日本國內造成轟動，甚至受邀至全球知名巴黎巧克力沙龍秀展演，進而引起全球高端甜點控的注目。

他應台灣業界知名烘焙教室Amber手造‧烘焙分享學習所之邀，將於6/13～6/15以實作、小班制方式，教授包含了日式饅頭、蒸菓子和燒菓子等領域的11種和菓子，課程即將滿堂。

三堀純一是誰？橫須賀70年老店第三代接班人

三堀純一出生於日本橫須賀市，是當地傳統和菓子店IZUMIYA第三代傳人，從小在和菓子世家長大，耳濡目染，學習和菓子就跟學習母語一樣自然，就像是他與生俱來的本領。

「從我開始學說話，我就開始學和菓子了，說實話，第一次學會做饅頭是8歲，時間早到我已經記憶模糊。」三堀純一說。

2016年，三堀純一結合茶道，獨創新流派「菓道一菓流」；圖片來源：一日一菓提供

在爺爺和父親的教導之下，身為長男的三堀純一成為接班人已成為必然，但他卻抗拒被決定的人生，嚮往自由，夢想成為音樂家。

在協助家業、進入東京製菓學校專攻和菓子專業之際，他也組團演奏民歌和搖滾樂，在有「日本爵士樂發源地」之稱的家鄉—橫須賀市頻繁的進行現場表演。

但27歲、28歲時被父親告知「該換你接班了」時，三堀純一不得不接受，「其實當時我對和菓子是厭煩的，但是家族是做這個工作的，我沒有辦法拒絕。」

三堀純一說。當他心存不願時，轉機卻也隨之而來，三堀純一到美國奧勒岡州參加和菓子活動時，看到西方人把和菓子視為一種藝術形式並極度推崇，他不禁為日本傳統和菓子感到自豪，同時也感受到和菓子有更多的可能性，期許以全新的表演形式展現自我。

三堀純一的代表作之一「紅亂菊」；圖片來源：一日一菓提供

三堀純一回到日本後，一反年輕時厭煩的態度，開始認真研究和菓子，並回頭鑽研和菓子的代表和基礎「練切」，亦即上生和菓子。他也開始思考，和菓子文化中聞名於世的多是店鋪或商號，但卻鮮少職人能為人所知，他試著尋找個人表演的可能性。

2010年他在電視冠軍節目「和洋菓子職人錦標賽」中拿下了優勝，成了日本媒體爭相報導的對象，三堀純一舉成名。2015年起，他以拿手的煉切細工為本，每天以圖片形式介紹新作，取名為「一日一菓」（Wagashi of the Day），累積粉絲超過30萬。

三堀純一以拿手的煉切細工為本，每天以圖片形式介紹新作，取名為「一日一菓」；圖片來源：一日一菓提供

針切和菓子_八咫鳥系列；圖片來源：一日一菓提供

而2016年，三堀純一以獨創的針切技法，汲取日本傳統茶道的形式和精神為靈感，融合日本「物哀、幽玄、侘寂」的傳統審美觀，再融會少年時表演民歌與搖滾樂的經歷等等，成為他創新的流派「菓道一菓流」。

「菓道一菓流」吸引了全球的目光，2017年他以和菓子職人的身分，首度參加了位於巴黎的世界最大巧克力博覽會巧克力沙龍（Salon du Chocolate）受到矚目，他陸續活躍於世界各地講學、表演，足跡遍布中國、香港、韓國、泰國、美國、巴黎等。

2020年，三堀純一為日本電視台夏季人氣日劇《我們有點不對勁》（或譯為《我們的愛情不正常》）協助製作戲中和菓子及官方宣傳海報背景，令人驚豔的視覺效果，讓和菓子再度受到新一代年輕人注目。

2020年，三堀純一為日本電視台人氣日劇協助製作戲中和菓子製作及官方宣傳海報背景。圖片來源／翻攝自twitter

誰都可以踏入日本正統和菓子的世界

Amber手造‧烘焙分享學習所創辦人倪淑敏在業界以「開辦名師烘焙課程」聞名，嚴選烘焙業界最具實力名師，聘請海外世界冠軍選手擔任師資，學員包含烘焙名店從業人員、業餘手作者等等。

有鑑於台灣和菓子手作者日益增長，倪淑敏起心動念尋找和菓子名師開課，於是有了此次的合作。

左：小夜時雨，右：鹿之子豆；圖片來源：一日一菓提供

三堀純一將教授11款傳統和菓子，包含光琳菊饅頭、芋金鍔、茶通、浮島、清澄、小夜時雨、派饅頭、黃金芋、香魚燒、花小箱以及團子3款。

三堀純一也希望透過此次的課程，教會學員純日式的正宗技法和判斷指南，「我難以斷言3天內就能讓學員成長為大師，但我唯一能保證的是：由此你已經成功踏入了日本正統和菓子的世界，邁上了和菓子手藝人相同級別的匠人之路。」

編輯／Sasa

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