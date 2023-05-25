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太香啦！繼光香香雞50周年第二波「酥炸魷魚半價」超值加購　搭配特製酸甜醬開胃又涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

炸物控看過來！繼50周年第一波優惠後，繼光香香雞接力再推第二波好康，即日起至6/7一連14天，只要有消費就享超夯「酥炸魷魚」半價加購價，搭配獨門酸甜醬，讓人吃一口就驚豔，還會忍不住一口接一口。

圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞歡慶50周年，於5/11起推出第一波好康，更自即日起6/7接連再推第二波優惠：「酥炸魷魚半價優惠」，凡於活動期間至繼光香香雞門市消費，即可以半價的超優惠價格加購「酥炸魷魚」乙份，Q彈魷魚加上炸至金黃酥脆外衣，淋上酸甜微辣醬汁超涮嘴！喜愛炸物的你千萬別錯過。

圖／樂天市場提供
圖／樂天市場提供

繼光香香雞50周年｜第二波優惠活動

優惠期間：5/25～6/7 限時14天

優惠內容：凡消費享「酥炸魷魚」半價加價購

活動門市：繼光香香雞全門市

備註：每筆訂單可加購酥炸魷魚(酸甜醬)乙份；本活動不得與其他優惠併用

圖／繼光香香雞粉絲頁
圖／繼光香香雞粉絲頁

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