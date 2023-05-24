速食優惠開吃！ 麥當勞雞塊、薯餅、冰炫風「買1送1」、頂呱呱「+1元多1件」、必勝客「一公尺巨飽盒」登場

速食店控必追！即日起使用麥當勞歡樂送網路訂餐，結帳時輸入優惠碼即可享「買1送1」，6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)統統有；另有，頂呱呱激省大作戰「+1元多1件」、必勝客限量回歸一公尺派對巨飽盒搭上無邊脆皮披薩，即起正式開賣。

麥當勞

圖／麥當勞提供

麥當勞歡樂送年中回饋登場！ 自5/24起至6/13期間，使用麥當勞歡樂送網路訂餐，結帳時輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買1送1（五選一）。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。

麥當勞Ｘ LINE禮物優惠活動，即日起至5/31於LINE禮物可享「OREO冰炫風買一送一」，電子商品券優惠限量5,200組 (售完為止)；每週三購買或轉贈麥當勞全品項商品，享10% LINE POINTS回饋。

頂呱呱

圖／頂呱呱提供

頂呱呱限時8天，自5/24起至5/31，於全台各店（除劍潭、桃園機場店）推出激省大作戰「+1元多1件」優惠，包括呱呱包X1顆、地瓜薯條X1份、原味翅小腿X2支（三選一），最高CP值美食，數量有限，售完為止。

必勝客

記者陳睿中／攝影

必勝客迎畢業季，即日起全台限量1萬份「一公尺派對巨飽盒」正式回歸開賣，每份售價1,998元，內含3份方形披薩、2份紙包筆管麵或飯、5項高人氣熱烤副食：BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。

這次首推出道地美式新口味「底特律無邊脆皮披薩」，只有在一公尺派對巨飽盒才吃得到，對所有不愛吃批薩邊的饕客來說，絕對是一大好消息！加碼推出「一公尺派對巨飽盒」限時優惠，PK APP訂餐就招待百事可樂1.25L，祝福同學畢業後「百事可樂」，還有機會抽中以巨飽盒相同尺寸打造的超狂「一公尺巨飽包」。

記者陳睿中／攝影

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