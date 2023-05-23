吃到飽控別錯過！ 對中「527」青青格麗絲港點百匯「幾歲送幾顆鮑魚」、美麗信「青庭沙拉吧」午餐升級

吃到飽控們不可錯過！ 主打現點現做的港式料理及粵菜的桃園「青青格麗絲港點百匯」最新推出「我愛青青5277」，只要對中證件字號「5.2.7」即可獲贈幾歲得幾顆鮑魚；美麗信花園酒店全新打造的「青庭餐廳」主打午間精選套餐半自助式吃到飽服務，平日午間只要990元起，即可享用海鮮吧、沙拉吧等多樣料理。

圖／青青婚宴文創集團提供

由青青婚宴文創集團主打的「青青格麗絲港點百匯」，現點現做料理超過60道經典粵菜料理與港點吃到飽的「港點百匯」，從蒸的到炸的、烤的通通有，連與7-ELEVEN聯名、被網友爆點的「翡翠鮮蝦腸粉」也吃得到。

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將於5月底浪漫推出「我愛青青5277」活動，自5/29至6/30期間，每周一至周五至餐廳消費，身分證字號同時包含「5、2、7」3個數字，單桌即可免費享有今年度幾歲獲得幾顆「磯煮鮑魚」，需提前一天預訂用餐，主動告知參加免費吃鮑魚活動。並於用餐前主動出示相關證件提供服務人員確認。海鮮控、港點控、愛吃到飽的饕客們一定要追！

圖／青青婚宴文創集團提供

美麗信花園酒店全新打造「青庭餐廳Garden Terrace」半自助式吃到飽服務，提供手工麵包、精緻湯品、精選主菜十選一、水果吧、甜點吧及飲品，沙拉吧有現拌沙拉及多達數十種爽口時蔬給嘉賓最清爽的口感；還有不定期更換的海鮮吧，有鮑魚、澎湖扁蟹、熟白蝦、天使紅蝦、紐西蘭淡菜、澎湖小卷等多達數美味菜色。

圖／美麗信花園酒店提供

首波推出平日午間時段推出「午間精選套餐」，有台式冠軍牛肉麵、松露野菇義大利麵，每套990元+10%；米蘭式燉羊膝、火烤宜蘭葛瑪蘭豬、每日到港鮮魚，每套1,390元+10%；爐烤美國頂極肋眼牛排、乾式熟成美國Prime紐約客、澳洲穀飼M9+和牛肋眼、乾式熟成美國頂級牛肋眼及雙人乾式熟成美國頂級丁骨牛排，每套1,590元至4,800元起+10%。

圖／美麗信花園酒店提供

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