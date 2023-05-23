「和牛涮」限時延長至180分鐘狂嗑肉！再打卡草莓麻糬鯛魚燒必吃

輕鬆解憂！王品集團旗下「和牛涮」火鍋品牌，即日起推出獨家限時優惠活動，享受半價優惠，吃到飽不再心痛。此外，用餐時間也加倍奉還，直接狂涮３小時，從用餐時間開始一路吃到５點都沒問題，絕對是美食愛好者的天堂。不要錯過這個難得的機會，趕緊前往品嘗金牌純血和牛與自助餐吧！

2023-05-23 12:00