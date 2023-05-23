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「和牛涮」限時延長至180分鐘狂嗑肉！再打卡草莓麻糬鯛魚燒必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／和牛涮提供
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輕鬆解憂！王品集團旗下「和牛涮」火鍋品牌，即日起推出獨家限時優惠活動，享受半價優惠，吃到飽不再心痛。此外，用餐時間也加倍奉還，直接狂涮３小時，從用餐時間開始一路吃到５點都沒問題，絕對是美食愛好者的天堂。不要錯過這個難得的機會，趕緊前往品嘗金牌純血和牛與自助餐吧！

圖／和牛涮提供
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和牛涮此次限定活動將於即日起自5月31日截止，僅週一至週四的下午２點進場（國定假日除外）可享受加倍用餐時間的特別優惠。學生和上班族們可以趁著週一的午休時間，來享用美味佳餚，填飽肚子。而台北４家門店更加碼宵夜場，自晚間８點至１１點，讓消費者可以盡情享受美食，無壓暢快大啖肉品。

圖／和牛涮提供
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除了半價優惠外，消費「頂級和牛套餐」更有機會品嚐澳洲金牌純血和牛，肉質軟嫩多汁，香氣濃郁，帶給您絕佳的美食享受。此外，必須品嘗的「草莓麻糬鯛魚燒」也是絕不能錯過的甜點，特製的夢幻粉色鯛魚燒內夾Q彈的麻糬，搭配酸甜的草莓霜淇淋，口感絕佳。並且，特別添加了日式晶凍、黑珍珠和黑糖蜜等多種配料，保證帶來無比美味的食物體驗。無論是味蕾還是視覺都能滿足，真的要揪團吃起來了！

圖／和牛涮提供
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