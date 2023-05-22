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廠商回應了！「台版浩克」為雞胸肉失控，網歪樓：好吃到讓人甘願頭破血流

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自卜蜂食品粉絲頁、翻攝自記者爆料網
圖／摘自卜蜂食品粉絲頁、翻攝自記者爆料網

20日，桃園中壢一位28歲朱姓健身教練在超商店內失控暴走、襲警，變身「浩克」破壞鬧事。由於先前傳出朱男情緒失控原因來自「買不到舒肥雞胸肉」，廠商即時做出回應，呼籲顧客「Don't be angry（不要生氣）」。

台版浩克大鬧便利超商。 照片／聯合報系記者陳俊智翻攝
台版浩克大鬧便利超商。 照片／聯合報系記者陳俊智翻攝

「台版浩克」事發原因據傳是因買不到他愛吃的「義式黑胡椒舒肥」，即便架上仍有其他口味，他仍質問店員「為何不多進貨義式黑胡椒舒肥？」溝通後更不解氣，引發一連串失控行徑。

對此，該款雞胸肉廠商在臉書發文聲明「貨源充足，敬請安心下單」，希望顧客「Don't be angry」而在貼文下方則湧入網友回應「好吃到讓人甘願頭破血流」、「黑胡椒口味會成癮嗎？」、「因為浩克，再次大紅」。

圖／摘自卜蜂食品粉絲頁
圖／摘自卜蜂食品粉絲頁

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超商 中壢

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