吃不消！「3家人氣Buffet」近期調漲 「港點吃到飽」6月起漲100元
真的撐不住了！隨著原物料持續上漲，不少業者大嘆吃不消，陸續調整價格，從小攤販、手搖飲到大餐廳都有明顯調漲趨勢。以下整理近期三家調漲吃到飽餐廳，建議在前往用餐前先行確認價格，才不會不小心傷了荷包。
⬤ 故宮晶華「熱饌港點吃到飽」
故宮晶華「港點吃到飽」將自6/1起調漲100元，從每人1,099+10%元漲至1,199+10%元。若還持有餐券，則維持原價不另外收費。
⬤ 台北圓山大飯店吃到飽餐廳「松鶴餐廳」
台北圓山大飯店「松鶴餐廳」自5月起調整餐價60至200元不等。
⬤ 老牌西餐廳「沾美西餐廳」
擁有70年歷史的老餐廳「沾美西餐廳」宣布自5/1起調整中午歐式自助餐價格，由1,000元漲至1,100元，漲幅10%。
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