台版壽司之亂！ 女高中生吃藏壽司「開蓋卻不拿餐」 惡搞行徑全被拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自Dcard
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日本知名連鎖迴轉壽司壽司郎，日前遭1名17歲男高中生惡搞舔醬油瓶，引發軒然大波。不料，台灣藏壽司近日也傳出慘遭屁孩「惡整」，桃園女高中生將迴轉台的壽司蓋子掀起後，竟刻意不拿壽司，還擅自移動其他壽司，影片曝光後引發眾怒。

一名網友在Dcard討論版以「好好吃壽司很難嗎？」為題發文，透露在藏壽司用餐時，無意間發現隔壁桌4名高中女學生，竟玩起「開蓋子」遊戲的離譜舉動，不斷的把迴轉台上的壽司盤蓋打開，讓壽司直接暴露空氣中，卻沒將餐點取走，反而將壽司刻意地挪到一旁的空盤子上，短短19秒的影片中就一連移動了4盤壽司。

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原PO見狀後，大嘆「真的無言，我只是想好好吃個壽司，看到都反胃」，同時他事後店家詢問，女高中生還堅決不認錯，讓原PO氣得直接提供影片給店家，並呼籲廣大網友，「大家請幫忙分享，共同抵制這種沒教養的行為」。

影片曝光後，立刻引發一票網友氣憤表示「一定要檢舉啊，她們下次吃壽司繼續這樣做這麼辦？那幾盤打開了誰敢吃，超級沒水準，真的很過分」、「把影片檔寄給學校也是很不錯」、「如果沒記錯規定是打開就算錢了，把影片給店員看，恭喜她們當了一回土豪」、「有夠沒素質，拜託店家要保護好自己的名譽，務必要調監視器出來告她，給點教訓！」。

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