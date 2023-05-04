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降價了！小吃攤老闆宣布「滷蛋降5元」 網大讚：良心店家必推
蛋價稍回穩，小吃攤佛心老闆宣布「滷蛋調降五元」，引來許多網友讚聲！目前，雞蛋供應稍趨穩定，許多店家由於雞蛋進價調整商品價格。位於高雄鼓山的「三輪懷舊肉燥飯」粉絲頁貼出「調降公告」，讓許多人大讚「有良心的店家讚！」、「支持良心店家」。
良心店家價格調降！高雄小吃攤「三輪懷舊肉燥飯」宣布，體會到蛋是人民所需要吃的，今天起滷蛋調降五元，吸引不少人目光並讚店家「有良心」，也因此對於「價格調整」引起討論，有網友表示「很多(店家)漲了就不降了」、「有些只會漲不會降」，認為肉燥飯老闆真的好佛心。
此外，也有網友針對缺蛋事件分享看法，認為有些蛋商漲價時跑得比誰都快，現在已經緩和了卻不降價，期許能有相關單位處理並加以控管。
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