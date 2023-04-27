實現龍蝦自由！限量5場次龍蝦吃到飽出爐 揪4人同行還有優惠 加碼鮪魚秀生魚片新鮮現切送到你面前
五月龍蝦吃到場次公布！「豐FOOD-海陸百匯」晚餐餐期限定的龍蝦吃到飽，將在每周四：5/4、5/11、5/18、5/25登場，屆時不只有重點3、400公克的龍蝦供取食，現場將加碼現切鮪魚秀，直接在大家眼前把生魚片端上桌，愛吃海鮮的人可別錯過了，快手刀搶訂！
「豐FOOD」百匯推出的龍蝦之夜，主打生猛海鮮吃到飽，不只讓客人無限取用每隻重達3、400公克的生凍龍蝦，Q彈鮮甜的肉質讓人吃得超滿足，另外還有椒鹽天使蝦、龍虎斑、和牛握壽司，以及慢火烘烤4小時、多汁鮮嫩的烤牛肉等海陸及多國料理，無論你想吃龍蝦或各式海鮮、肉肉控或吃到飽控，這次都能吃得開心又滿足，最後再來上幾杯哈根達斯冰淇淋，畫下完美句點！
五月的龍蝦之夜還加碼了鮪魚秀，由師傅們在客人面前分解一整隻鮪魚、為大家直送新鮮生魚片，大飽眼福、口福！適逢5月生日的金牛、雙子寶寶們，正好可以揪一攤生日聚餐，跟親友們一起體驗龍蝦自由&犒賞辛苦的自己！
豐FOOD-海陸百匯 5月龍蝦之夜
5/4、5/11、5/18、5/25，須先購買餐券，不開放現場購買。
一人2099＋1成服務費，四人1999＋1成服務費
地址：台北市中山區植福路8號
電話：02-85020555
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