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有夠扯！清粥小菜店「便當要價80元」，網友搖頭直呼：不敢買

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
示意圖／TripPlus
示意圖／TripPlus

近日，有位網友在爆廢公社二館臉書社團PO出一張便當照片，原PO表示是在桃園中原夜市裡的某間清粥小菜店購買，兩樣青菜加上一根香腸，整個便當竟要價80元！讓原PO直呼「有夠扯」，還引來網友分析「香腸35元、兩個青菜各15元、白飯15元」，讓不少人看到搖頭喊「太貴了」。

圖／摘自爆廢公社二館臉書社團(網友劉錦翰)
圖／摘自爆廢公社二館臉書社團(網友劉錦翰)

兩樣菜加一根香腸80元掀熱議！有網友在臉書社團分享自身經驗，原PO表示晚上10點多想吃便當菜，去到中原夜市的某清粥小菜店購買兩樣青菜及一根香腸的便當，結帳竟發現要價80元，比起便當店CP值更低。後來，原PO再更新內文，表示「原來清粥小菜跟自助餐價位不一樣」，這樣的高價位讓人不敢再買。

其他網友則推測表示「宵夜早餐都比較貴，尤其宵夜，而且能選擇的少」、「重點在於晚上10點後有吃的就不錯了，清粥小菜本來就是這個價」。另有網友認為「突然覺得7-11便當比較值得了」，還有人推薦超商的70元奮起湖香腸便當，有香腸、有菜、有筍乾還有蛋。

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