圓山大飯店犒賞媽咪推中西料理！「爐烤菲力、黃金片鴨」統統吃得到

圓山大飯店超狂！為了犒賞全天下辛苦的媽咪，特地推出旗下多樣化「母親節總統級夫人般」待遇的美食佳餚。像是 金龍餐廳坐擁百萬市景，嚴選食材，推出兩款6人、10人家庭聚餐饗宴，包含多款經典小菜和招牌菜，讓媽媽一次嘗遍美味佳餚；或是圓山牛排館的高檔爐烤美國菲力牛排。最後還能享有六吋「草莓女神」，保證融化媽咪的新，快一起來看看。

圖／圓山大飯店提供

這回圓山飯店別出心裁，推出總統夫人級的享受，圓山大飯店提供了多樣的美食選擇。像是金龍餐廳備有6人、10人饗宴，並提供經典小菜，如XO蘿蔔糕、金沙魚皮、滷水三寶、陳醋木耳等，還有招牌菜色如「黃金片皮鴨」、「雞粥菜膽燉花膠鮑翅」、「鮑汁烏參扣十頭鮑」、「私房無錫嫩排」和「蔥香筍殼魚」，美顏甜品「花生核桃露佐香煎南瓜餅」更是滋補養生。

圖／圓山大飯店提供

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圓苑餐廳則推出最精緻的創意佳餚限定雙享6人套餐，包含蘇式燻魚、花雕醉雞等前菜，「花膠極品燉八珍」、「極汁堅果戰斧豬」、「起士上湯焗龍蝦」、「玉露清蒸龍虎斑」和「鮑魚烏參長壽麵」等精美菜色，配上「紅棗銀耳燉燕窩」和「夫人紅豆鬆糕」；西式選擇則有圓山牛排館，推出主菜可選擇爐烤美國菲力牛排或碳烤波士頓龍蝦，還有烤酥皮羊菲力和碳烤波士頓龍蝦。另外，還有超人氣的「莓麗女神」母親節限定6吋蛋糕。讓孩子們可以簡單地安排一場溫馨饗宴和一趟小旅行，為媽咪送上不一樣的驚喜和開心，單款售價888元。

圖／圓山大飯店提供

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爽吃美食佳餚外，不妨也讓媽咪入住體驗一下五星住宿。「圓山大飯店」特別推出「復刻國宴 X 東密道一泊二食」專案，讓媽咪一同享受富有東方文化特色的奢華住宿體驗。內容專案提供了擁有絕美視野、東方古典風格的寬敞天際套房或環景套房，住宿期間除了可以品嚐每客價值新台幣2,000元加一成服務費的國宴文化餐外，還可以穿上時尚旗袍拍下美好的回憶瞬間，甚至參加東密道導覽之旅體驗古代文化風情。每房新台幣10,999元起，還附贈松鶴廳早餐2客，真的不要猶豫了，快把握機會犒賞媽咪吧！ 圖／圓山大飯店提供

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