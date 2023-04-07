歇業出清！ 12年民生社區「afterhours cafe」突宣布4/8、4/9特賣器皿、家具

人氣咖啡店Afterhours Cafe宣布歇業！ 民生社區經營12年的咖啡店Afterhours，店家突然在4/3宣布將結束營業，並預計本周末4/8、4/9限時2日特價出清器皿、家具、裝飾品、食材，同時仍提供焦糖戚風單片外帶，未來老闆娘將改為成立工作室，喜歡整模蛋糕的顧客，還是能繼續訂購。

圖／翻攝Afterhours Cafe粉專

有著大片落地窗座位美好風景的afterhours cafe，提供咖啡、茶、輕食、手作蛋糕之外，亦販售日系風格的生活器皿與雜貨。來到Afterhours，除了能享用店內強項的誘人甜點，還有充滿日式風味的家庭料理也受到歡迎，而且幾乎店內的每個角落都能享受到陽光，成為享受民生社區悠閒氛圍下午茶的最佳選擇。

圖／翻攝Afterhours Cafe粉專

店家預計於4/8至4/9的上午10點至下午15點，舉行結束特賣，店內使用器皿有銅板價、全新商品6折出清，若人潮較多將發放號碼牌，一次開放15組入內，當日店內仍有提供焦糖戚風單片+柚子氣泡飲200元組合外帶，歡迎喜歡這間店的老顧客前來敘舊說再見。

得知afterhours cafe宣布歇業，顧客們紛紛表示「太遺憾了」、「太突然了！」、「好可惜」，也有許多人留言祝福「祝福未來一切順利」、「辛苦了，謝謝你給我們的美好記憶」。

圖／翻攝Afterhours Cafe粉專

近期歇業還有「宮川日本料理」，在台北東區開業29年，提供日式料理自助餐的宮川日本料理，近日傳出熄燈消息，google資料也已顯示「永久停業」，官網亦發布停業公告，讓老顧客們少了一個吃到飽的好去處。

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