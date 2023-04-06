熄燈倒數！新竹高CP值義國料理宣布歇業，網推必點「韓式炸雞」，老饕惋惜：充滿回憶和溫度的餐廳

又一高CP值餐廳將熄燈！位於新竹東區的義式餐廳「Uncles’義國料理」宣布將於4/17結束營業，並感謝顧客們多年來的支持。消息一出，有在地網友惋惜嘆「好可惜」，也有人大讚店家「是一間充滿了回憶和溫度的餐廳」，饕客們記得趁熄燈前再衝一波。

圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

這家新竹高CP值義式餐廳「Uncles’義國料理」在Google擁有4.4分的高評價，許多網友大讚店家的餐點平價又美味，義大利麵160元起，套餐附贈的濃湯和香蒜麵包也不馬虎，炸物及韓式炸雞更是受到不少人推薦。然而，店家在粉絲頁貼出歇業公告，表示將於4/17結束營業，也讓忠實顧客大嘆可惜與不捨。

圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

「韓式炸雞」受到許多網友推薦。圖／摘自Google Map店家評論(網友tsen)

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