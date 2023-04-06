快訊

美國天主教會的性侵檔案：逞慾半世紀超過600人受害

登記入帳2.0將於4月11日上線！傍晚6點前登記「6000元當天入帳」

蔡麥會美中台謹慎互動 風暴隱而未發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熄燈倒數！新竹高CP值義國料理宣布歇業，網推必點「韓式炸雞」，老饕惋惜：充滿回憶和溫度的餐廳

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁
圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

又一高CP值餐廳將熄燈！位於新竹東區的義式餐廳「Uncles’義國料理」宣布將於4/17結束營業，並感謝顧客們多年來的支持。消息一出，有在地網友惋惜嘆「好可惜」，也有人大讚店家「是一間充滿了回憶和溫度的餐廳」，饕客們記得趁熄燈前再衝一波。

圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁
圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁
圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

這家新竹高CP值義式餐廳「Uncles’義國料理」在Google擁有4.4分的高評價，許多網友大讚店家的餐點平價又美味，義大利麵160元起，套餐附贈的濃湯和香蒜麵包也不馬虎，炸物韓式炸雞更是受到不少人推薦。然而，店家在粉絲頁貼出歇業公告，表示將於4/17結束營業，也讓忠實顧客大嘆可惜與不捨。

圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁
圖／Uncles’ 義國料理粉絲頁

「韓式炸雞」受到許多網友推薦。圖／摘自Google Map店家評論(網友tsen)
「韓式炸雞」受到許多網友推薦。圖／摘自Google Map店家評論(網友tsen)

延伸閱讀：

獨／莊嚴大佛陪吃火鍋！高雄名店「天水玥」無預警熄燈

夯到每週多開一天！「總站夜市」5月起一週五天都能逛，台中人週一迺夜市首選

熄燈 CP值 韓式炸雞 義大利麵 炸物

相關新聞

王品和牛涮「吃到飽半價」！再加碼「連吃3小時」方案

王品集團旗下的和牛吃到飽火鍋「和牛涮」，自4月10日起針對指定時段，推出「限時吃到飽半價」優惠，原價768元，優惠價39...

熄燈倒數！新竹高CP值義國料理宣布歇業，網推必點「韓式炸雞」，老饕惋惜：充滿回憶和溫度的餐廳

又一高CP值餐廳將熄燈！位於新竹東區的義式餐廳「Uncles’義國料理」宣布將於4/17結束營業，並感謝顧客們多年來的支持。消息一出，有在地網友惋惜嘆「好可惜」，也有人大讚店家「是一間充滿了回憶和溫度

「開工日優惠」懶人包！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

「開工日優惠」爽喝！ 超商咖啡買6送6、星巴克買1送1、路易莎全品項88折

西門町人氣吃到飽「肉倉韓式烤肉」傳頂讓？業者解釋了

喜歡吃韓式烤肉嗎？位於台北西門町商圈的「肉倉韓式烤肉」，主打韓式烤肉吃到飽，頗受消費者青睞，但是近日卻傳出業主有意頂讓，...

米其林推薦「台南必吃溫體牛」北上開店了！開幕滿額送3000元

台南是美食之都！曾獲選米其林指南入選的台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」北上開店了，首進駐汐止，現在開幕期間消費滿額還可獲3000元折價券，把握優惠吃起來！

美饌饗宴！兒童節FUN電來官田 區長帶路樂玩吃美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節到來，還不知道要帶小朋友去哪裡玩？官田區「葫蘆埤自然公園童趣節」（4/3-4/4）及「2023 CHA CHA兒童街藝節」（4/1-4/5）規劃表演節目、互動遊戲等精彩活

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦