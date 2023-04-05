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BBC：台灣陷入危險三角戀 有可能被愛到死？

存起來會虧大！「普發6000」銀行、飯店優惠全攻略 最高再賺8000元

米其林推薦「台南必吃溫體牛」北上開店了！開幕滿額送3000元

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン臉書粉專
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台南是美食之都！曾獲選米其林指南入選的台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」北上開店了，首進駐汐止，現在開幕期間消費滿額還可獲3000元折價券，把握優惠吃起來！

圖／牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン臉書粉專
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「牛五蔵」是台南知名的溫體牛火鍋店，強調新鮮每日從台南善化的黑母牛嚴選最高級特優的肉種。這回進駐汐止富士大飯店更是主打牛肉每日新鮮直送，經由廚師精心檢視挑選，給客戶最棒的味覺享受。

圖／牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン臉書粉專
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圖／牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン臉書粉專
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至於「牛五蔵」最重要的火鍋湯底是白湯呈現，以牛大骨、當季蔬果、真昆布、柴魚等多種食材熬製而成，非常適合搭配溫體牛涮肉；若天冷想吃辣還有重慶辣椒熬煮的麻辣鍋底。

圖／牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン臉書粉專
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現在即日起至4月11日的開幕期間，「牛五蔵」也推出了優惠活動，不論台北店或台南店當日消費滿1萬元，能免費獲得3000元折價券的活動（2萬元送6000元），把握機會揪團吃起來！

圖／牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン臉書粉專
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