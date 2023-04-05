星巴克買一送一！星巴克一日限定「好友分享日」上午11點起開跑，特大杯飲料喝起來

星巴克買一送一！放完五天連假，星巴克陪你一起收心，4/6一日限定「好友分享日」，凡購買特大杯飲料即享買一送一，安撫收假的小憂鬱。不只放假要喝星巴克，開工更要買一送一喝起來！ 星巴克推出4/6「好

2023-04-05 13:00