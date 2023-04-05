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星巴克買一送一！星巴克一日限定「好友分享日」上午11點起開跑，特大杯飲料喝起來
星巴克買一送一！放完五天連假，星巴克陪你一起收心，4/6一日限定「好友分享日」，凡購買特大杯飲料即享買一送一，安撫收假的小憂鬱。不只放假要喝星巴克，開工更要買一送一喝起來！
星巴克推出4/6「好友分享日」，凡於活動當天上午11點起至晚上8點，至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，可享買一送一優惠。優惠品想以各門市供應為主，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
此外，本次買一送一每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，記得揪團開喝囉！更多活動詳情可見星巴克活動官網。
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