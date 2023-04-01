4月甜食控必追！ 春水堂「365杯飲品生日慶」、黑浮「爆量白玉麻糬鬆餅」快閃兒童節

4月為甜食控帶來新消息！ 春水堂推出全新夏日新品，洛神汁為底基，搭配百香果、愛玉的「夏之洛神、洛神香檸」，同時為40歲生日慶暖身，4/1開跑鐵粉挑戰賽，踩點挑戰成功就免費送365杯經典春水堂飲品；黑浮咖啡祭出長達一個月的「嚐日韓新品，免費升級全品項飲品」，同步推兒童節優惠「爆量白玉麻糬鬆餅」滿額77折加價折扣！

圖／春水堂提供

春水堂「365杯飲品生日慶」

春水堂迎夏推出2款以洛神為基底的冰飲，包括「夏之洛神」結合了夏日廣受喜愛的食材，酸甜百香果粒及晶瑩剔透的愛玉，滿滿夏日酸甜風味；「洛神香檸」則嚴選洛神花熬製的洛神汁，並加入黃金蔗糖調泡，天然鮮紅透著光，如紅寶石一般，入口酸甜滑順，為盛夏消暑。

圖／春水堂提供

5月將迎接春水堂40週年，4/1至5/31舉辦生日慶活動暖身。「集點換美食」活動，於全台春水堂分店單筆消費滿520元，就可獲得點數，集滿30點可兌換生日慶「雙人套餐」；活動期間「鐵粉挑戰賽」至春水堂全台分店單筆消費滿520元，即可完成春水堂分店「踩點簽到」。集滿全台55間分店點數即可獲得一年份春水堂經典飲品共365杯，還可參加豪華露營區秋山農場住宿券抽獎！

黑浮咖啡「日韓文化珍饌饗宴」

黑浮咖啡趕上日韓旅遊風潮，以「日、韓道地料理X義法」締造兩道口味嶄新，亦能品嚐出日韓文化的珍饌饗宴！創新研發適合台灣人的日韓口味「日式金賞柚子酒香海鮮細扁麵」、「韓式辣醬泡菜炙魷魚細扁麵」兩大新品，分別精選「正宗百年梅乃宿梅子酒」與「主廚秘製吮指韓式辣醬」揉合其中。

圖／黑浮咖啡提供

祭出長達一個月的「嚐日韓新品，免費升級全品項飲品」超寵顧客優惠，同步為歡慶兒童節到來加碼推出「爆量白玉麻糬鬆餅」滿額77折加價購優惠活動。

圖／黑浮咖啡提供

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