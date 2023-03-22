250元就開吃！韓式炸雞「起家雞」補班日快閃4人餐，揪團爽吃2種口味去骨炸雞、炸年糕及飯糰

補班日不憂鬱！本週六將迎來今年第4個補班日，連鎖韓式炸雞品牌「起家雞」推出三日快閃優惠犒賞辛苦補班的你，自選2種口味去骨炸雞、韓式炸年糕、手作飯糰及沁涼飲品一次滿足，平均一人只要250元就能爽嗑炸雞及韓式小點，盡情吃雞，快樂補班。

頂級洋釀。圖／起家雞臉書

圖／起家雞臉書

炸雞控先筆記！「起家雞」自3/23起至3/25推出三日快閃優惠「四人餐999元」，內含2份去骨炸雞、1份韓式炸年糕、韓式手作飯糰1份及內用飲品任選4杯(45元以下)或外帶1250ml可樂、雪碧二選一。套餐內的去骨炸雞還有頂級洋釀、辣味頂級、松露芥末、招牌洋釀、辣味洋釀等口味五選二，無骨炸雞讓你大口吃肉超爽快。

餐點示意圖。圖／起家雞臉書

韓式炸年糕、韓式手作飯糰。圖／起家雞臉書

起家雞補班日快閃優惠資訊

活動日期：3/23～3/25

優惠內容：四人餐999元，內含2份去骨炸雞、1份韓式炸年糕、韓式手作飯糰1份及飲品(內用45元以下任選4杯；外帶1250ml可樂、雪碧二選一)

注意事項：此活動內用、外帶、外送參與，內用須加收10%服務費，另Ubereat外送不適用此活動；本活動恕不得與其他優惠併用，人蔘雞湯加購、夯棒球加購、夢想塗鴉王滿額贈除外

詳情可洽起家雞臉書

圖／起家雞臉書

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