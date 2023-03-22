聽新聞
test
0:00 / 0:00
250元就開吃！韓式炸雞「起家雞」補班日快閃4人餐，揪團爽吃2種口味去骨炸雞、炸年糕及飯糰
補班日不憂鬱！本週六將迎來今年第4個補班日，連鎖韓式炸雞品牌「起家雞」推出三日快閃優惠犒賞辛苦補班的你，自選2種口味去骨炸雞、韓式炸年糕、手作飯糰及沁涼飲品一次滿足，平均一人只要250元就能爽嗑炸雞及韓式小點，盡情吃雞，快樂補班。
炸雞控先筆記！「起家雞」自3/23起至3/25推出三日快閃優惠「四人餐999元」，內含2份去骨炸雞、1份韓式炸年糕、韓式手作飯糰1份及內用飲品任選4杯(45元以下)或外帶1250ml可樂、雪碧二選一。套餐內的去骨炸雞還有頂級洋釀、辣味頂級、松露芥末、招牌洋釀、辣味洋釀等口味五選二，無骨炸雞讓你大口吃肉超爽快。
起家雞補班日快閃優惠資訊
活動日期：3/23～3/25
優惠內容：四人餐999元，內含2份去骨炸雞、1份韓式炸年糕、韓式手作飯糰1份及飲品(內用45元以下任選4杯；外帶1250ml可樂、雪碧二選一)
注意事項：此活動內用、外帶、外送參與，內用須加收10%服務費，另Ubereat外送不適用此活動；本活動恕不得與其他優惠併用，人蔘雞湯加購、夯棒球加購、夢想塗鴉王滿額贈除外
詳情可洽起家雞臉書
延伸閱讀：
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言