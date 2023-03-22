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斜槓報喜訊！張文綺「炸綺來鹹酥雞」第1間加盟店4月落腳南屯，粉絲許願其他縣市，她回：快了快了
名人鹹酥雞展店囉！斜槓副業鹹酥雞店的藝人張文綺在個人粉絲頁公布好消息，表示「第三家炸綺來鹹酥雞要誕生了」，將於下個月落腳台中南屯，她透露「最特別的是，這也是我第一間加盟店」，吸引不少藝人朋友留言道恭喜，也有粉絲湧入敲碗其他縣市也要開。
藝人張文綺斜槓鹹酥雞店成績出色，廣受饕客喜愛，目前在台中擁有2間門店。近日更發布「炸綺來鹹酥雞」第一間加盟店的喜訊，預計在4月與大家見面，店址位於台中南屯。
除了預祝生意興隆的道賀聲外，還有許多粉絲許願擴店其他縣市，像是新竹、彰化、台南、高雄等地的呼聲都有，由此看出「炸綺來鹹酥雞」的超高人氣。此外，也有網友發問「何時會有其他縣市呢？」，張文綺則透露表示「快了快了」，看來粉絲們可以靜待「炸綺來鹹酥雞」展店的好消息囉！
炸綺來鹹酥雞
台中西區店：台中市西區長春街28號
台中北屯店：台中市北屯區瀋陽路二段186號
營業時間：15:00-23:30
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