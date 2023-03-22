快訊

大學實測ChatGPT寫報告結論一樣 恐違反學倫衝擊高教

救回被俄國「綁架」的孩子：烏克蘭父親的千里尋兒記

艾成離世7個月…40歲親弟心肌梗塞猝逝 訃聞登報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斜槓報喜訊！張文綺「炸綺來鹹酥雞」第1間加盟店4月落腳南屯，粉絲許願其他縣市，她回：快了快了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／炸綺來鹹酥雞粉絲頁
圖／炸綺來鹹酥雞粉絲頁

名人鹹酥雞展店囉！斜槓副業鹹酥雞店的藝人張文綺在個人粉絲頁公布好消息，表示「第三家炸綺來鹹酥雞要誕生了」，將於下個月落腳台中南屯，她透露「最特別的是，這也是我第一間加盟店」，吸引不少藝人朋友留言道恭喜，也有粉絲湧入敲碗其他縣市也要開。

圖／炸綺來鹹酥雞粉絲頁
圖／炸綺來鹹酥雞粉絲頁

圖／炸綺來鹹酥雞粉絲頁
圖／炸綺來鹹酥雞粉絲頁

藝人張文綺斜槓鹹酥雞店成績出色，廣受饕客喜愛，目前在台中擁有2間門店。近日更發布「炸綺來鹹酥雞」第一間加盟店的喜訊，預計在4月與大家見面，店址位於台中南屯。

除了預祝生意興隆的道賀聲外，還有許多粉絲許願擴店其他縣市，像是新竹、彰化、台南、高雄等地的呼聲都有，由此看出「炸綺來鹹酥雞」的超高人氣。此外，也有網友發問「何時會有其他縣市呢？」，張文綺則透露表示「快了快了」，看來粉絲們可以靜待「炸綺來鹹酥雞」展店的好消息囉！

炸綺來鹹酥雞

台中西區店：台中市西區長春街28號

台中北屯店：台中市北屯區瀋陽路二段186號

營業時間：15:00-23:30

延伸閱讀：

炸雞控驚呼！炸雞大獅新推「虎咬雞」，金黃刈包夾入酥脆炸雞及清爽小黃瓜，台式burger一口咬超滿足

每周只開一天！ 台中超厲害夜市，只有在地人才知道的隱藏版台中夜市

饕客 炸雞 鹽酥雞 小吃

相關新聞

斜槓報喜訊！張文綺「炸綺來鹹酥雞」第1間加盟店4月落腳南屯，粉絲許願其他縣市，她回：快了快了

名人鹹酥雞展店囉！斜槓副業鹹酥雞店的藝人張文綺在個人粉絲頁公布好消息，表示「第三家炸綺來鹹酥雞要誕生了」，將於下個月落腳台中南屯，她透露「最特別的是，這也是我第一間加盟店」，吸引不少藝人朋友留言道恭喜

3年一度！閏二月吃豬腳添福壽 盤點星飯店的外帶豬腳

2023正逢雙春年閏二月，傳統習俗有「父母逢閏年減壽」之說，因此出嫁的女兒每逢「三年一潤」要買豬腳麵線回娘家幫父母添福壽...

補班日大口吃肉！ 瀧厚牛排「買肉送肉」再送燉飯濃湯　見島和牛「+1元多一塊」

補班日大口吃肉趕走憂鬱！瀧厚炙燒熟成牛排限時「買1送3」超狂優惠再度回歸，自即日起至3/25，只要線上外帶自取板腱牛排390元，即可享有免費多送1份板腱牛排，再加送牛肝菌燉飯、玉米濃湯，平均每人195

最新「漢堡王優惠券」現省1999！「海老堡」也回來了

自3月28日起，「漢堡王」推出全新「江湖救急優惠券」，提供4款人氣商品買1送1優惠，還有8款銅板點心、8款個人超省餐，以...

米其林一星「澀 Sur-」回來了！4月1日起重新開放訂位

於2021、2022連續兩年蟬聯米其林一星殊榮、並在2021年由主廚林佾華拿下「米其林指南年輕主廚大獎」榮耀的「澀 Su...

炸雞控驚呼！炸雞大獅新推「虎咬雞」，金黃刈包夾入酥脆炸雞及清爽小黃瓜，台式burger一口咬超滿足

光看就流口水！首創「手搖式炸雞」的台式炸雞「炸雞大獅」推出新品「虎咬雞」，有別於傳統虎咬豬，是在刈包內夾入酥脆台式炸雞，搭配微酸脆口的小黃瓜，組合成一個創新的台式漢堡，吃不夠再加點店家各式炸物點心，野

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦