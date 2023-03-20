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有蛋就超值！近萬人點讚「1肉1蛋4菜」超平價便當，正反兩派引熱議：自己煮更健康

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自家常菜臉書社團(網友Tsung YI Chen、林東慶)
圖／摘自家常菜臉書社團(網友Tsung YI Chen、林東慶)

便當囉！近日，有網友在家常菜臉書社團分享買到的高CP值便當，照片中有一大塊肉排、4樣配菜，甚至還有一個完整的荷包蛋，這樣豐富的菜色竟只要75元，讓原PO直呼「比自己煮還便宜」，也有不少網友看到驚呼「很實惠」、「便宜，佛心來的」。

原PO買到高CP值便當，直呼「比自己煮還便宜」。圖／摘自家常菜臉書社團(網友Tsung YI Chen)
原PO買到高CP值便當，直呼「比自己煮還便宜」。圖／摘自家常菜臉書社團(網友Tsung YI Chen)

一名網友在臉書社團分享附有「1肉1蛋4菜」的平價便當，比自己煮還便宜，吸引多達近9000人點讚，有網友表示「真的很便宜」、「有蛋就是超值」、「台北這樣要180」，不過也有人認為自己煮更健康，且能貼近自己的需求與口味。

此外，還有其他網友PO出難得一見的超值便當，一個大雞腿加上3樣配菜，只要65元。但從留言看下來，多數佛心店家位於中南部，讓不少台北人直呼「好羨慕」。

網友分享高雄買到的65元雞腿便當。圖／摘自家常菜臉書社團(網友林東慶)
網友分享高雄買到的65元雞腿便當。圖／摘自家常菜臉書社團(網友林東慶)

網友分享台中「4配菜1主菜」便當一律60元。圖／摘自家常菜臉書社團(網友蕭週輔)
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