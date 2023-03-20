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巧克力控融化了！「點點心ＸHershey's」新推「好巧2新品」，漂浮豬仔棉花糖超療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／點點心台灣粉絲頁、IG@amos0716授權
圖／點點心台灣粉絲頁、IG@amos0716授權

強檔聯名來了！人氣港式茶餐廳「點點心」攜手巧克力品牌「Hershey's」正式推出「豬古力漂浮熱可可」及「豬古力三小菠蘿油」2大超萌罪惡新品，選用100％無加糖Hershey's可可粉製作，濃郁巧克力搭配漂浮豬仔棉花糖，太殺底片啦！

圖／IG@amos0716授權
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快衝一波！點點心ＸHershey's最新聯名推出「豬古力漂浮熱可可」與「豬古力三小菠蘿油」，強強聯手及超Q造型掀起不少網友討論。「豬古力漂浮熱可可」使用Hershey's可可粉及港式經典黑白淡奶，放上手工製作「豬仔棉花糖」，大人味可可不甜不膩超順口，好喝又好拍；而「豬古力三小菠蘿油」則將經典港式菠蘿油變身朱古力風味，外皮香酥配上冰涼奶油夾心，冰火五重天的口感讓人欲罷不能。

圖／點點心台灣粉絲頁
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圖／點點心台灣粉絲頁
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圖／點點心台灣粉絲頁
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值得一提的是，本次聯名為期間限定，且每日限量，售完為止。想吃別猶豫，手刀衝門店開吃囉！

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