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不是早餐店隱藏版！韓國早午餐品牌「Isaac」新推「莓香豬排、肉鬆三明治」，這就是歐巴當兵的必吃美食
台韓混血迸出新滋味！韓國最知名的連鎖早午餐品牌「Isaac愛時刻韓國奶油吐司專賣」將古早台灣味加入韓式潮流吐司裡，推出「莓香豬排三明治」及「莓香肉鬆三明治」等2款季節限定新品三明治，復古新吃法讓人一吃大為驚豔，一口接一口。
真的爆好吃！台灣早餐店隱藏版被發揚光大了～「Isaac愛時刻韓國奶油吐司專賣」推出季節限定新品「莓香豬排三明治」及「莓香肉鬆三明治」，酸甜草莓醬搭配多汁肉排、鹹香肉鬆與煎蛋，多種滋味在嘴裡散開，搭配品牌獨家奶油吐司，大口咬下好滿足。
肉肉控必點「莓香豬排三明治」，據說是取自韓國軍隊漢堡的特色，也是歐巴當兵時必吃美食，現在吃還有限定優惠價79元(原價99元)，而「莓香肉鬆三明治」則特價59元(原價79元)，2款新品數量有限，售完為止。想吃記得把握優惠，銅板價嘗鮮起來囉！
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