不是早餐店隱藏版！韓國早午餐品牌「Isaac」新推「莓香豬排、肉鬆三明治」，這就是歐巴當兵的必吃美食

疫情降溫，餐廳內用客逐漸回流，許多熱門餐廳為了要提供更好的顧客服務，不讓顧客在門口wait in line，並減少現場人力的負擔，就會導入線上訂位系統，可以說是好處多多。但市面上有不同的系統商，功能也不太一樣，什麼樣的系統適合哪類型餐廳使用呢？以及如何讓餐廳訂位，變成賺錢的生意？接下來就跟著我們一起來了解！

2023-03-12 09:00