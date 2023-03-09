辣到飆淚！德州美墨炸雞新品「三養火辣雞翅」，酥脆炸雞裹滿辣雞醬，挑戰你對辣的想像
胃好再嘗試！正統美國南方口味炸雞「德州美墨炸雞」推出火爆新口味，搭配韓國辣醬王者「三養辣雞醬」，打造全新「火辣雞翅」，不能吃辣可別輕易嘗試。現在還有新品優惠價半打150元、一打300元，嗜辣者快來挑戰吧！
無辣不歡！500盤人氣炸雞「德州美墨炸雞」把全球最夯的泡麵醬料加入炸雞了～本次首推「火辣雞翅」，使用韓國辣醬王者「三養辣雞醬」，重磅口味衝擊你對辣味炸雞的想像。品牌小編更形容是「辣到骨髓，爽到開胃」，配上康普茶更完美，喜歡吃辣的朋友可別錯過。
而除了德州美墨炸雞的「火辣雞翅」正在熱賣外，同步再推新品嘗鮮價半打150元(原價160元)、一打300元(原價320元)，現在吃最划算，炸雞控快揪團開嗑囉！
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