飄香天母40年！ 「茉莉小吃店」老天母人都吃過 宣布3月底熄燈

向記憶中的天母美食說再見！ 飄香天母長達40年的「茉莉小吃店」宣布將於3月底結束營業，專賣正宗美式炸雞、漢堡的茉莉小吃店，成為天母地標，也是老天母人最熟悉的店家，停業消息一出，不少老顧客表達深感惋惜。

圖／翻攝天母商圈粉絲團

開設於1979年的美式餐廳「茉莉小吃店」，是許多天母人的共同記憶，前身為「茉莉漢堡」，由「茉莉阿姨(Merry)」謝靜創辦，當初開業時台灣還未引進麥當勞，「茉莉漢堡」將道地美式食物引入天母更掀起排隊人潮，直至2013年，因跟合夥人理念不同決定另起爐灶，改名「茉莉小吃店」。

圖／翻攝天母商圈粉絲團

現年82歲的「茉莉阿姨(Merry)」坦言，近幾年在疫情衝擊下，營收已虧損100至200萬元，因不堪長期虧損加上年事已高，因此艱難地決定於3月底結束營業，趁機多陪伴家人。

專營在地資訊的「天母商圈」粉絲團提及「有些店吃的是一種回憶，一種從年輕到老的味道，如同這家美式快餐店一樣」、「最感興趣的是牆上一張張屬名U.S.NAVY的感謝狀，現在要拿到一張寫上自己名字同時又屬名NAVY的文件可以說難上加難吧」，熄燈消息曝光後，引起網友紛喊不捨，「天母人絕對吃過」、「當初每天去天母，就是為了茉莉漢堡」、「炸雞超好吃」、「童年回憶啊...」、「這是當初跟初戀一起去天母用餐的第一家店，謝謝瑪莉阿姨，您辛苦了，這幾天找時間過去一趟回味一下吧」。

圖／翻攝天母商圈粉絲團

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