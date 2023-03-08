3月寵愛女人！ 8大「飯店餐廳女神月」優惠 氣泡酒免費、吃到飽第2人38折、龍蝦帝王蟹無限供應

女孩們快來看！ 3月8日國際婦女節，迎來各家業者設定屬於女性的3月專寵月份，例如：自助餐廳推第2人5折，3月8日限定女性第2人38折、女生特定時段用餐滿額就可免費爽拿整瓶氣泡酒、還有平日加碼頂級帝王蟹吃到飽，假日期間龍蝦無限量供應等，真是寵愛女人無極限。

台北凱達大飯店

圖／台北凱達大飯店提供

台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳，3月也推出「寵愛女神月」活動，午、晚餐期間兩位女性朋友同行，第二位享5折優惠，平均每人748元起。此外，3/8當天還有驚喜，女性朋友同行第二位享38折優惠，每位695元起。

台北國賓大飯店

圖／台北國賓提供

台北國賓A CUT牛排館迎來3月的女神節與白色情人節，將招牌「祕密花園」打造成「女神版豪華祕密花園推車」，於3/8至3/14午餐期間提供桌邊服務，有10款特製小點可以盡情享用。3/6至4/28周一至五的午餐時段，凡點用A CUT牛排套餐，立即升級為「海陸套餐」，餐點額外加贈一整隻「炙烤加拿大HPP波士頓螯龍蝦」。

板橋凱撒大飯店

圖／板橋凱撒提供

板橋凱撒則將整個3月設定為女性的專寵月份，即日起至3/31推出「寵愛女神月」餐飲活動，包括蓮花泰式餐廳消費滿2,000元即贈價值380元金錢蝦餅溫沙拉，每周三女性用餐滿千加贈精品氣泡酒，3月8日當天加碼用餐拍照打卡加贈限定氣泡果汁；家宴中餐廳每周限量精選招牌美饌外帶5折起。

六福萬怡酒店

圖／六福萬怡酒店提供

台北南港的六福萬怡酒店今起推出「寵愛女王假期住房專案」，包括每天限量2間的「夢幻植感房」住房專案售價5588元（包含一泊二食），除享有buffet餐食服務外，每房還會送上2杯The Lounge大廳酒吧限定萊姆酒特調「皇后陛下」，還有粵亮廣式料理則獻上「榛愛莓果」蛋糕，一禮烘焙房的「粉色女王月」的3款粉紅色麵包、甜點，全都在3/8女神節限時登場，一路開賣到3/31，每一項商品都能輕易引爆少女心！

台北新板希爾頓酒店

圖／台北新板希爾頓酒店提供

台北新板希爾頓酒店2樓「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳近期推出「義式饗宴」主題饗宴慶屬於全天下女性的「38婦女節」，即日起至3/31祭出「38有理．我來寵妳」婦女節超狂優惠，每週三午晚餐期凡兩位女性同行用餐，第二位即享38折、等同每人平均774元起，雙人原價2,156元、折扣後只要1,568元！此外，三月份凡同桌有女性用餐，整桌賓客即可享8折優惠，平均每人只要882元起。

台北喜來登大飯店

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登超夯吃到飽餐廳「十二廚」，即日起至3/31推出「女力月」活動，期間平日週一至週五午餐、下午茶及週一至週四晚餐時段，4人以上且有女性同行用餐，即可享餐價8折優惠，4人就可現省共1,352元了(須另加10％服務費)；還有歐風牛排館「安東廳」，針對愛吃甜點的女生同期間也推出「女性點用套餐享甜點加購優惠價100元」活動；「比薩屋」在活動期間推出調酒天天買2送1，最多可幫消費者省下600元；「桃山」日本料理餐廳不僅有春季新品上市，還祭出各式美食優惠；點心房主廚莊光敬還為女性全新訂製一款精緻又華麗的「女王皇冠蛋糕」。

台南大飯店

圖／台南大飯店提供

台南大飯店三月推出寵愛女神節活動，3/31以前，歐式自助餐平日加碼頂級帝王蟹吃到飽，假日期間龍蝦無限量供應。另與台灣良品「女兒」保養品聯手推出女性專屬優惠。女性用餐享精美禮品週週抽、入住指定住房專案再贈女兒保養護手霜。針對喜愛喝咖啡的民眾，3/31之前飯店星巴克咖啡服務，全品項買一送一，一次購買五組十杯，還可寄杯。

嚮辣和牛麻辣鍋

圖／嚮辣和牛麻辣鍋提供

「嚮辣和牛麻辣鍋」，即日起至3/31推出寵愛女神獻禮，與女性朋友攜伴同行，兩人以上點和牛無限嚮套餐，並出示活動頁面，即贈「女王限定和牛玫瑰花」1份。

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