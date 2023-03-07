墨西哥人也給過！肯德基傳推海外爆紅「炸雞塔可」，酥脆炸雞夾入清爽配料超滿足
肯德基將推重大新品？每每推出創意新品都引發熱議的肯德基宣布3/9將有「新品發表」，根據給出的各種線索推敲，極有可能是新加坡熱賣夯品「炸雞塔可」！讓不少喜愛速食的粉絲又驚又喜，期待「炸雞塔可」登陸台灣肯德基。
繼巧克力炸雞後，台灣肯德基預計再推新品，據傳可能是新加坡肯德基的超人氣「炸雞塔可」，以炸雞代替餅皮，在酥脆雞排中夾入番茄、黃瓜與起司等配料與經典莎莎醬，沉甸甸一個飽足又清爽，大口吃肉也不膩。
速食控敲碗超期待！「炸雞塔可」在國外爆紅，如今盛傳將登陸台灣，也讓不少老饕拭目以待。相關新品消息與上市日期再請關注UDN美食旅遊頻道，為大家追蹤最新資訊喔！
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