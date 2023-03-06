被誤認是臭豆腐！「壽司郎」新推2人氣甜點，老饕驚喜呼：重出江湖

被壽司耽誤的甜點店！人氣迴轉壽司「壽司郎」再推「巴斯克乳酪蛋糕」及「京都峯嵐堂蕨餅」2款新甜點，綿密、Q滑口感一次滿足，不論是神級甜點還是大人系滋味，只要光臨壽司郎就能吃到，許多網友搶先品嘗表示「好吃」，簡單兩字形容美味。

圖／壽司郎提供

壽司郎新推出神級甜點「巴斯克乳酪蛋糕」及大人系甜點「京都峯嵐堂蕨餅」，吸引不少饕客前往嘗鮮。「巴斯克乳酪蛋糕」兼具濃郁乳酪香氣與綿密口感，用甜點開胃療癒滿分；而有別於巴斯克的香濃，「京都峯嵐堂蕨餅」更為清香淡雅，特別與京都和菓子名店「京都峯嵐堂」合作，蕨餅冰涼軟糯，搭配滿滿黃豆粉，讓人吃一口就停不下來。

圖／台灣壽司郎粉絲頁

圖／台灣壽司郎粉絲頁

內行人最推蕨餅！壽司郎新甜點消息一出，吸引饕客回覆「蕨餅重出江湖」、「超愛吃蕨餅」，由此看出蕨餅非常受到顧客喜愛。不過也因為外型稍稍特殊，讓不少網友笑喊「第一眼以為臭豆腐」、「只有我覺得像臭豆腐嗎？」、「這臭豆腐感覺超好吃」等逗趣留言。

圖／摘自台灣壽司郎粉絲頁(網友Shirley Lee)

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