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撐不住了！ 頂呱呱悄悄「調漲30元」新菜單曝光 經典炸雞貴4元、家庭餐漲最兇
又有速食店漲價了！ 原物料成本上漲讓許多餐飲業者吃不消，繼肯德基、麥當勞、漢堡王調漲後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」也被網友發現官方於一月份釋出的新菜單默默調整部分品項價格。
對比舊菜單發現，經典炸雞餐、辣味炸雞餐、明星呱呱餐，原本一份165元漲到169元，漲了4元；雙人分享餐、美式半雞餐則是貴10元；雞塊愛好者則是飆漲20元，199元漲至219元；炸雞派對組合餐漲幅最大，6塊炸雞派對組合餐從550漲到580元、8塊炸雞從650元漲到680元，漲最兇直接狂漲30元。
頂呱呱業者證實漲價消息，表示因為不敵全球通膨影響物料，及考量人力營銷成本，於今年1月中調整熱門套餐售價，整體漲幅約3至4%，但此波調整未變動單點價格，僅調整套餐。
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