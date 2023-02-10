情人節小確幸！ 超商咖啡「520組合價」加碼美式買1送1、哈根達斯買2送1

情人節到來前的週末小確幸！ 7-ELEVEN推出多達10款咖啡飲品「520元優惠價」組合，還有「2大咖啡飲品」買1送1，全家則是連3天祭出「大杯特濃拿鐵」買1送1，APP加碼推「哈根達斯迷你杯」系列買2送1，把握機會囤起來。

7-ELEVEN門市推出情人節咖啡優惠，至2/14止，CITY CAFE大杯美式、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵「同品項買1送1」；至2/15止，於OPEN POINT APP行動隨時取祭出超殺咖啡組合「優惠價520元」，有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯。

7-ELEVEN加贈「限量告白傳情杯套」一款，共2款設計，可寫下告白與祝福傳情。圖／7-ELEVEN提供

另再加碼，只要在活動期間購買指定組合優惠價520元並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次，更將CITY CAFE卡布奇諾推出大杯規格，每杯另加贈「限量告白傳情杯套」1款，共2款設計，可寫下告白與祝福傳情。

全家便利商店即日起至2/12，限時3天於全門市祭出「Let’ s Café 大杯特濃拿鐵買1送1」，至2/21還更加碼在APP隨買跨店取推「哈根達斯迷你杯系列買2送1」，只要使用電子支付全盈+pay即可享有優惠，趕緊省荷包衝了。

圖／全家便利商店提供

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