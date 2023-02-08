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只賣14天！21世紀 X Mister Donut「情人節烤雞餐」加送甜甜圈兌換券，2人分食好浪漫

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Mister Donut IG、21世紀提供、21風味館臉書(IG@taiwanfoodeat)
圖／Mister Donut IG、21世紀提供、21風味館臉書(IG@taiwanfoodeat)

情人節烤雞嗎？2/14將迎來情人節，21世紀攜手Mister Donut推出限時「情人節烤雞餐」，就連價格也甜甜，不僅吃得到多汁烤雞、酥脆炸雞，另外加贈Mister Donut兌換券。完美的一餐就要用甜點來收尾呀！

圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

情人節將至，21世紀與Mister Donut合作推出「情人節烤雞餐」，即日起至2/21，限時14天開賣。套餐內含21香草烤雞一份、洋蔥圈一份、微辣香脆炸雞兩個及中杯蜂蜜綠茶兩杯)，甜蜜優惠價520元(原價655元)。此外，再加贈1張「Mister Donut蜜糖波堤兌換券」，憑券即能至Mister Donut門市兌換，甜蜜滋味為浪漫的一餐畫下句點。

餐點示意圖。圖／21風味館臉書(IG@taiwanfoodeat)
餐點示意圖。圖／21風味館臉書(IG@taiwanfoodeat)

圖／21風味館臉書(IG@taiwanfoodeat)
圖／21風味館臉書(IG@taiwanfoodeat)

21世紀主打以嚴選雞肉烘烤的「香草烤雞」，肉嫩汁多，「香脆炸雞」也是微辣開胃，而「情人節烤雞餐」則能一次享受兩種滋味，加上贈送Mister Donut人氣第一的「蜜糖波堤」，為情人節提供浪漫又滿足的餐點新選擇。

蜜糖波堤。圖／Mister Donut IG
蜜糖波堤。圖／Mister Donut IG

21世紀「情人節烤雞餐」

活動時間：即日起至2/21

優惠內容：購買21世紀情人烤雞餐加贈Mister Donut蜜糖波堤免費兌換券(數量有限，送完為止)

供應門市：21Plus、21風味館(21TOGO及烏日高鐵門市不參與本次活動)

圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

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