怕你喝不夠！2月「星巴克5大優惠」：全品項買一送一、買飲料送甜點、外送第二杯半價
2月星巴克優惠總整理！UDN小編整理了以下五大進行中優惠活動，除數位體驗天天抽買一送一外，使用外送平台也享人氣飲品第二杯半價好康，還有買飲料送甜點的活動，直接幫你搭好一組下午茶，快跟著小編一起來看看吧！
⬤ 數位體驗：天天抽全品項買一送一
即日起至2/14，於活動期間進入活動網頁完成簡單的體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，全品項買一送一、第二杯半價統統有（最後兌換至2/16）。
⬤ foodpanda「榛果風味杏仁奶那堤、福吉茶那堤」第二杯半價
即日起至2/13，使用外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的榛果風味杏仁奶那堤或福吉茶那堤，可享第二杯半價優惠。
⬤ foodpanda 指定糕點單一價
即日起至2/13，使用外送平台foodpanda購買葡萄乾司康、玉米濃湯風味司康、黑胡椒豬肉可頌堡可享優惠價，現省15至20元不等。
⬤ foodpanda 買焦糖瑪奇朵送糕點
即日起至2/14，於外送平台foodpanda「新春開工吃甜甜」活動專區購買2杯特大杯冰熱/風味一致的焦糖瑪奇朵，送65元糕點一個(巧克力貓掌小蛋糕、葡萄乾司康、玉米濃湯風味司康擇一)。
⬤ foodomo「榛果風味杏仁奶那堤、經典紅茶那堤」第二杯半價
即日起至2/13，使用外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的榛果風味杏仁奶那堤或經典紅茶那堤，可享第二杯半價優惠。
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