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怕你喝不夠！2月「星巴克5大優惠」：全品項買一送一、買飲料送甜點、外送第二杯半價

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／星巴克官網、UDN小編
圖／星巴克官網、UDN小編

2月星巴克優惠總整理！UDN小編整理了以下五大進行中優惠活動，除數位體驗天天抽買一送一外，使用外送平台也享人氣飲品第二杯半價好康，還有買飲料送甜點的活動，直接幫你搭好一組下午茶，快跟著小編一起來看看吧！

⬤ 數位體驗：天天抽全品項買一送一

即日起至2/14，於活動期間進入活動網頁完成簡單的體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，全品項買一送一、第二杯半價統統有（最後兌換至2/16）。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

foodpanda「榛果風味杏仁奶那堤、福吉茶那堤」第二杯半價

即日起至2/13，使用外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的榛果風味杏仁奶那堤或福吉茶那堤，可享第二杯半價優惠。

榛果風味杏仁奶那堤。圖／星巴克官網
榛果風味杏仁奶那堤。圖／星巴克官網

福吉茶那堤。圖／星巴克官網
福吉茶那堤。圖／星巴克官網

⬤ foodpanda 指定糕點單一價

即日起至2/13，使用外送平台foodpanda購買葡萄乾司康、玉米濃湯風味司康、黑胡椒豬肉可頌堡可享優惠價，現省15至20元不等。

葡萄乾司康優惠價50元（原價65元）。圖／星巴克官網
葡萄乾司康優惠價50元（原價65元）。圖／星巴克官網

黑胡椒豬肉可頌堡優惠價105元（原價125元）。圖／星巴克提供
黑胡椒豬肉可頌堡優惠價105元（原價125元）。圖／星巴克提供

⬤ foodpanda 買焦糖瑪奇朵送糕點

即日起至2/14，於外送平台foodpanda「新春開工吃甜甜」活動專區購買2杯特大杯冰熱/風味一致的焦糖瑪奇朵，送65元糕點一個(巧克力貓掌小蛋糕、葡萄乾司康、玉米濃湯風味司康擇一)。

焦糖瑪奇朵。圖／星巴克官網
焦糖瑪奇朵。圖／星巴克官網

巧克力貓掌小蛋糕。圖／星巴克官網
巧克力貓掌小蛋糕。圖／星巴克官網

⬤ foodomo「榛果風味杏仁奶那堤、經典紅茶那堤」第二杯半價

即日起至2/13，使用外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的榛果風味杏仁奶那堤或經典紅茶那堤，可享第二杯半價優惠。

經典紅茶那堤。圖／星巴克提供
經典紅茶那堤。圖／星巴克提供

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foodpanda 司康 買一送一 巧克力 星巴克 咖啡 蛋糕

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