冬天也要吃冰淇淋！哈根達斯新品又一發 「雪人火鍋、棉花糖杯子蛋糕」+冰淇淋歡聚必備
雖然天氣變冷了，但是期間限定的美味冰淇淋還是要吃的！哈根達斯瞄準年末聖誕派對連發期間，推出雪人冰淇淋火鍋及棉花糖冰淇淋杯子蛋糕，用豐富多樣、不同口味的冰淇淋及點心水果，裏上溫熱的巧克力醬，拉近大家與親友的距離，冰淇淋控們快搶購招待客人也犒賞自己～
可以一次吃到多種口味的冰淇淋、熱呼呼的濃郁巧克力醬的冰淇淋火鍋，今年仍舊沒缺席；最受矚目的是主廚特製四款不同口味的棉花糖搭配經典口味及冬季限定口味的「棉花糖冰淇淋杯子蛋糕」，口味有：藍莓棉花糖＋草莓冰淇淋、炙燒原味棉花糖＋夏威夷果仁冰淇淋、覆盆子棉花糖＋黑糖奶茶巧脆冰淇淋、橘子血橙棉花糖＋紅絲絨起司蛋糕冰淇淋，裡面還藏了酸甜漬櫻桃，讓冰淇淋吃起來甜而不膩，無論是一個人獨享、聖誕開趴或是送禮，都是很棒的選擇！
目前還有米奇、米妮、唐老鴨的保冰袋，還有這三位迪士尼明星的造型火鍋禮盒組，記得到直營店或官網選購！
延伸閱讀：
．超Q必收！家樂福獨家「小小兵爆米花桶」，涮嘴爆米花＋收納，居然還能在路上跑？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言