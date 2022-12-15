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冬天也要吃冰淇淋！哈根達斯新品又一發 「雪人火鍋、棉花糖杯子蛋糕」+冰淇淋歡聚必備

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Häagen-Dazs臉書
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雖然天氣變冷了，但是期間限定的美味冰淇淋還是要吃的！哈根達斯瞄準年末聖誕派對連發期間，推出雪人冰淇淋火鍋棉花糖冰淇淋杯子蛋糕，用豐富多樣、不同口味的冰淇淋及點心水果，裏上溫熱的巧克力醬，拉近大家與親友的距離，冰淇淋控們快搶購招待客人也犒賞自己～

圖／Häagen-Dazs臉書
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可以一次吃到多種口味的冰淇淋、熱呼呼的濃郁巧克力醬的冰淇淋火鍋，今年仍舊沒缺席；最受矚目的是主廚特製四款不同口味的棉花糖搭配經典口味及冬季限定口味的「棉花糖冰淇淋杯子蛋糕」，口味有：藍莓棉花糖＋草莓冰淇淋、炙燒原味棉花糖＋夏威夷果仁冰淇淋、覆盆子棉花糖＋黑糖奶茶巧脆冰淇淋、橘子血橙棉花糖＋紅絲絨起司蛋糕冰淇淋，裡面還藏了酸甜漬櫻桃，讓冰淇淋吃起來甜而不膩，無論是一個人獨享、聖誕開趴或是送禮，都是很棒的選擇！

圖／Häagen-Dazs臉書
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目前還有米奇、米妮、唐老鴨的保冰袋，還有這三位迪士尼明星的造型火鍋禮盒組，記得到直營店或官網選購！

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