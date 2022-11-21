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早餐Buffet買1送1！盤點3間飯店Buffet年末優惠，經典名菜統統同享優惠

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／取自台中金典酒店官網、台北花園大酒店FB粉絲頁、翻攝自茹曦酒店官網
圖／取自台中金典酒店官網台北花園大酒店FB粉絲頁、翻攝自茹曦酒店官網

即將步入2022年的最後一個月，不少飯店餐飲持續祭出年末優惠，此篇整理3家飯店推出的餐飲回饋，不僅有自助Buffet吃到飽買一送一，經典不敗美饌、名菜也同享好康，還有餐券下殺84折，一年的362天都可使用。年末就要好好犒賞辛勞一年的自己，快來看看都有哪些好康美食吧！

台北花園大酒店饗聚廚房推出身分證買1送1優惠，有網友表示「其實佛心放水，身分證男生1開頭、女生2開頭」，相當於無條件享優惠。圖／取自台北花園大酒店FB粉絲頁
台北花園大酒店饗聚廚房推出身分證買1送1優惠，有網友表示「其實佛心放水，身分證男生1開頭、女生2開頭」，相當於無條件享優惠。圖／取自台北花園大酒店FB粉絲頁

⬤ 台北花園大酒店

身分證再拿出來！即日起至12/30，於週一至週五早餐時段到台北花園大酒店的「饗聚廚房」享用自助式早餐，凡憑含數字「1或2」的身分證即享「買一送一」，多國美食及艋舺特色小吃無限量吃到飽，老台味肉粥、老牌麵線、經典甜不辣與古早味米粉湯統統吃得到！

圖／取自台北花園大酒店FB粉絲頁
圖／取自台北花園大酒店FB粉絲頁

⬤ 茹曦酒店

茹曦酒店推出SUNNY BUFFET自助電子餐券，憑券於週一至週五午、晚餐時段使用，只需880元起(原價1078元)，即可品嘗螃蟹、海鮮、啤酒、牛肉無限供應，另加200元亦可於週末使用，僅除夕至初二除外，一整年共有362天可用。

圖／翻攝自茹曦酒店官網
圖／翻攝自茹曦酒店官網

圖／翻攝自茹曦酒店官網
圖／翻攝自茹曦酒店官網

⬤ 台中金典酒店

台中金典酒店推出餐飲買一送一超值優惠，即日起至12/22的每週一至週四，2人同行至栢麗廳享用午、晚餐可享「買一送一」；即日起至11/30，金園中餐廳同步祭出「龍蝦泡飯」、「五星酸菜魚」、「一品砂鍋雞」等美饌買一送一優惠，把握年底優惠品嘗美食好味。

圖／取自台中金典酒店官網
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圖／取自台中金典酒店官網
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圖／取自台中金典酒店官網
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早餐 酒店 吃到飽 古早味 買一送一

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