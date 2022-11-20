79元裝到滿！台南「麻入口」自助式「排骨山＋4種食材」任你夾，肉肉控快來挑戰堆高高
超狂排骨山自己夾！今天推薦一家台南的浮誇系美食「排骨山」，自助夾到滿炸出來都只要79元，視覺與CP值上的雙重享受，真的太狂啦！不只排骨，鴨血、臭豆腐、板豆腐及蘿蔔統統隨你夾，營養均衡又能吃飽飽。
這間位於台南民族路上的「麻入口」，主打排骨、鴨血、臭豆腐、板豆腐與蘿蔔讓你夾到滿，一律只要79元！搭配店家麻而不辣的湯頭與調味，有夠涮嘴！部落客小白分享一份79元會給一個紙碗，五種食材任選任夾就算整碗，都裝排骨也行，特別是「排骨含肉的比例很高」，肉肉控絕對超愛，鴨血也「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」的很好吃。
肉肉控快去挑戰堆高高「排骨山」，店家佛心又能吃的超滿足，千萬別錯過，台南的朋友先衝啦！
麻入口－台南民族店
地址：台南市中西區民族路二段161號營業時間：週一16:00-20:00、週二至週六11:00-20:00（週日公休）
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