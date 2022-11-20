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79元裝到滿！台南「麻入口」自助式「排骨山＋4種食材」任你夾，肉肉控快來挑戰堆高高

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@tainanxian_food授權
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超狂排骨山自己夾！今天推薦一家台南的浮誇系美食「排骨山」，自助夾到滿炸出來都只要79元，視覺與CP值上的雙重享受，真的太狂啦！不只排骨，鴨血、臭豆腐、板豆腐及蘿蔔統統隨你夾，營養均衡又能吃飽飽。

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這間位於台南民族路上的「麻入口」，主打排骨、鴨血、臭豆腐、板豆腐與蘿蔔讓你夾到滿，一律只要79元！搭配店家麻而不辣的湯頭與調味，有夠涮嘴！部落客小白分享一份79元會給一個紙碗，五種食材任選任夾就算整碗，都裝排骨也行，特別是「排骨含肉的比例很高」，肉肉控絕對超愛，鴨血也「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ」的很好吃。

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圖／取自麻入口-台南民族店FB粉專
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店家在粉專分享「排骨山」。圖／取自麻入口-台南民族店FB粉專
店家在粉專分享「排骨山」。圖／取自麻入口-台南民族店FB粉專

肉肉控快去挑戰堆高高「排骨山」，店家佛心又能吃的超滿足，千萬別錯過，台南的朋友先衝啦！

麻入口－台南民族店

地址：台南市中西區民族路二段161號
營業時間：週一16:00-20:00、週二至週六11:00-20:00（週日公休）

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