79元裝到滿！台南「麻入口」自助式「排骨山＋4種食材」任你夾，肉肉控快來挑戰堆高高

說到西班牙料理，你腦海中第一個閃過的是不是鋪滿海鮮的西班牙海鮮燉飯呢？其實西班牙除了海鮮燉飯外，還有很多特別美味的料理。今天就要帶著大家走進台南的巷弄裡，來到有著濃濃異國風情的西班牙小餐館「船長先生Señor Capitán」一探究竟！由一對熱愛西班牙文化的夫妻所經營的船長先生，裝潢也是仿照西班牙街頭常見的小餐館，推出了一系列有著道地口味的西班牙特色料理，讓客人不用出國就能有置身西班牙的感受。

2022-11-14 10:00