開幕「Prime頂級嫩煎牛排買1送1」！東京「BELLINI Pasta Pasta」進駐高雄必吃

知名日本東京人氣義大利料理「BELLINI Pasta Pasta」將首度入主高雄啦！開幕前三日還能享有超狂「Prime頂級嫩煎牛排買一送一」，限量每日只有前30名賓客享有此優惠，快把握機會手刀筆記開幕時間衝囉。

圖／BELLINI Pasta Pasta提供

目前在全台共10家門市的「BELLINI Pasta Pasta」，11月23日將於夢時代購物中心正式開幕，開幕活動超誘人，只要前三日自11月23日到11月25日，點餐時點購「煎烤美國頂級嫩肩牛排（450克）」，就可以獲得價值880元的「煎烤美國頂級嫩肩牛排（450克）」ˊ兌換券1張，值得一提的是每日限量只有30份，真的要手速搶先排隊。

圖／BELLINI Pasta Pasta提供

圖／BELLINI Pasta Pasta提供

不僅如此，店內的義大利麵才是真正的主角，強調正統AL Dente義大利麵的經典口感，配上不同研製的醬汁超涮嘴，像是「羅勒鮮蝦野菇奶油起司麵」、「蔥香蒜味淡菜蛤蜊麵」與「職人風奶油蛋黃培根麵」等都是人氣必點的麵食。另外，若想吃Pizza，可以考慮經典「瑪格麗特蕃茄起司比薩」或「和風軟絲明太子鮪魚起司比薩」喔，一定要嚐鮮試試看！

圖／BELLINI Pasta Pasta提供

延伸閱讀：

．姓名有「梅西」同音字 11月22日德州鮮切牛排、FRIDYAS消費滿額送啤酒

．週末咖啡小確幸！ 全家「大杯拿鐵28元」、7-ELEVEN「CITY飲品4杯75折」