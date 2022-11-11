天蠍、射手座看過來！ 台中大墩「露 Dew」時尚餐廳 推「這2身分」用餐免費換紅酒

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聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／露 Dew提供
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美食饕客們一定要追！ 台中五期大墩美食商圈有一家新穎精緻型「露 Dew」歐陸料理回歸，新式服務調整為板前料理、菜品升級至12道，更破天荒推出「身分證+壽星優惠」，贈送氣泡紅酒乙杯，搭配主廚濃郁滋味料理，道道美味超乎想像。

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老饕們幾乎都知道的台中市區隱藏餐廳「芾 Feuille food lab」一年只開三個月，而主廚Tim Ho攜帶團隊，這回再創全新歐陸料理「露 Dew-chef's wine and gourmet」則是全年營業都能吃到的美味，除了將原本感官沉浸式用餐體驗，升級為板前料理，增加主廚與來賓們互動，品味餐前廚師們敘述的主廚日誌之外，全新個人式套餐還將原八道料理年末加碼升級為十二道！

圖／露 Dew提供
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全新登場的卡加利之露菜單，有以風景畫面營造出的餐點「海灘邊，浪花捲起了種種過往」，是將油封蝦，搭配蛤蜊貝類、加上鮮亮的珊瑚海藻和醃黃瓜，海灘上的沙土更是讓人驚豔，另一款隱藏菜單加碼的是「美式炸雞，小心燙」，端上桌時如同熱騰騰的炸雞，吃下去鹹甜間絕妙搭配滋味超級奇妙。

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歡慶新菜單上市，「Dew露」首次推出用餐優惠，11/14至12/20期間，只要「身分證字號有１、2」任一碼符合，或是天蠍座、射手座的「11月、12月壽星」，用餐即贈「紅莓與紫羅蘭香氣的微醺氣泡感紅酒」乙杯，不適酒品的朋友可更換為無酒精葡萄酒，連素食者、孕婦都能飲用，快把握聖誕節前先卡位吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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