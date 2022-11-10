快訊

爭鮮雙11名叫「丨丨」整桌免費...找到本尊 姊姊名叫「六六」

新增確診趨勢持續上升！日本恐面臨「第8波疫情浪潮」

詐騙集團囚虐案再逮3嫌！傅姓大姐頭基隆落網 驚傳被害女險被性侵

別管雙11了！寒舍米其林年菜與「XO醬禮盒」早鳥9折預購開跑

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

近日最夯的莫過於雙11商機了，不過了為搶攻春節年菜商機，台北寒舍艾美酒店也正式提早推出「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，由「寒舍食譜」廚藝團隊嚴選珍稀食材，純手工悉心打造經典粵式年菜每道3,280元起，以及年節人氣伴手禮每組599元起，11月14日正式預購還享9折，準備手刀搶起來！

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

首先，一定要推薦頂級粵菜餐廳「寒舍食譜」，主打正宗粵式年菜「奢華珍寶盆菜」3,280元，先將鮑魚、油爆虎蝦、油炸獅子頭、滷雞腿、花菇、鵝掌及人氣燒臘「金磚燒肉」等各式食材，分別以燉、炸、燜等不同手法烹調，結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，傳遞闔家團聚的圓滿好運。若是小家庭，可選擇「鴻運迎春」海陸年菜四人分享餐8,888元，包含「野菌海味波士頓龍蝦花甲蟹湯盅」等山珍海味。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

至於寒舍艾美還推出春節禮盒，像是寒舍食譜「富貴三糕」年糕禮盒1,999元，由點心團隊純手工蒸炊三款鹹甜粵式年糕，包含「臘味蘿蔔糕」、「瑤柱芋頭糕」以及「丹荔流金年糕」，特別必吃流金年糕，香濃荔枝乾與奶黃香氣，真的超好吃。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

另外一定要推薦「粵式迎春」禮盒1,280元，結合臘味蘿蔔糕與手工XO醬很適合送禮，尤其可以單買的「寒舍食譜XO醬」（單入599元），用北海道干貝、金華火腿、蝦米及大辣椒等食材慢火炒製而成，當成沾醬、拌麵與鍋湯等都非常適合。現在11月14日至2023年1月3日完成預購與付款，直接享有9折優惠。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「金燦迎年」米其林粵式外賣年菜與新年禮盒

● 預購日期：2022年11月14日至2023年1月17日

● 外賣年菜：

◇ 「奢華珍寶盆菜」 3,280元

◇ 「御品賀春」年菜雙饗餐 (花膠佛跳牆、鮑魚仔燉西施牛) 5,280元

◇ 「鴻運迎春」海陸年菜四人分享餐 8,888元

● 伴手禮盒：

◇ 「富貴三糕」年糕禮盒 (臘味蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、丹荔流金年糕) 1,999元

◇ 「粵式迎春」禮盒 (臘味蘿蔔糕、XO醬) 1,280元

◇ 「寒舍食譜XO醬」單入599元

● 冷凍料理包：

◇ 寒舍食譜雞粥699元、黑潮海鮮蟹湯690元、養氣山藥燉全雞990元

● 活動優惠：凡於2023年1月3日(含)前完成預購付款，獨享「外賣年菜」與「伴手禮盒」9折早鳥優惠。(XO醬與冷凍料理包恕不適用任何優惠)

● 電話：(02)6622-5821

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

延伸閱讀：

姓名有「這2字」吃爭鮮「全桌免費」！6大品牌同慶雙11

最狂雙11美食懶人包！ 30家以上「餐廳+速食」優惠攻略 牛排&Buffet買1送1、火鍋加1元多1盤、11元加購比薩炸蝦湯品

年菜 禮盒 伴手禮 寒舍艾美 米其林

相關新聞

滿滿蟹膏、蟹肉、魚子醬！壽司芳「大閘蟹套餐」回來了

隨著大閘蟹產季到來，甫獲得米其林一星的「壽司芳」再度推出期間限定的「大閘蟹套餐」。透過主廚的創意，將大閘蟹肉、蟹膏巧妙入...

別管雙11了！寒舍米其林年菜與「XO醬禮盒」早鳥9折預購開跑

近日最夯的莫過於雙11商機了，不過了為搶攻春節年菜商機，台北寒舍艾美酒店也正式提早推出「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，由「寒舍食譜」廚藝團隊嚴選珍稀食材，純手工悉心打造經典粵式年菜每道3,280元起，以及年節人氣伴手禮每組599元起，11月14日正式預購還享9折，準備手刀搶起來！

韓料控尖叫！韓國廚神白種元「BORNGA本家燒肉」插旗台北，坐等開幕一飽口福

韓國廚神白種元開設的「BORNGA本家燒肉」首度登台！韓式燒肉道地上桌，本次登台預計插旗台北市大安區，除了韓國直送的獨家秘製醬料外，更有多款美味餐點得以一飽口福，不久就能在台灣品嘗到讓韓國人氣男團東方

最狂雙11美食懶人包！ 30家以上「餐廳+速食」優惠攻略 牛排&Buffet買1送1、火鍋加1元多1盤、11元加購比薩炸蝦湯品

搶11元比薩、雞塊！「8大速食店」最新優惠懶人包　肯德基也買1送1 從雙11吃到雙12！漢堡王買1送1 優惠券這邊下載 麥當勞雙11快閃「暖心雙11」刮刮樂活動，速食控抽「麥克鷄塊、10元薯條」挑戰最狂雙11優惠 11元爽嗑披薩、炸雞！必勝客、肯德基雙11最低不到１折，還有99元套餐可吃

漢來13品牌雙11超殺優惠！Buffet買1送1、甜點第二件1元統統都有

不論是電商一年一度的雙11，還是所謂的光棍節，所有食衣住行育樂紛紛祭出超殺優惠，「漢來」餐飲也不例外，直接旗下13品牌快閃優惠券搶購，從買1送1，再到第二件只要1元等統統都有，年底爆吃一波了！

1日限定！丸亀製麺「明太蛋拌烏龍麵＋炸地瓜」只要99元，加碼抽免費烏龍麵，還有「斷貨品項」強勢回歸

11號丸亀開吃！丸亀製麺將於本月11日推出1日限定的「筷吃丸亀日」，明太蛋拌烏龍麵＋炸地瓜只要99元，一張鈔票有找，還能吃的滿足，此外再加碼！於丸亀製麺FB粉專貼文留言，還有機會獲得免費烏龍麵兌換券，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。