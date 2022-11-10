別管雙11了！寒舍米其林年菜與「XO醬禮盒」早鳥9折預購開跑

近日最夯的莫過於雙11商機了，不過了為搶攻春節年菜商機，台北寒舍艾美酒店也正式提早推出「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，由「寒舍食譜」廚藝團隊嚴選珍稀食材，純手工悉心打造經典粵式年菜每道3,280元起，以及年節人氣伴手禮每組599元起，11月14日正式預購還享9折，準備手刀搶起來！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

首先，一定要推薦頂級粵菜餐廳「寒舍食譜」，主打正宗粵式年菜「奢華珍寶盆菜」3,280元，先將鮑魚、油爆虎蝦、油炸獅子頭、滷雞腿、花菇、鵝掌及人氣燒臘「金磚燒肉」等各式食材，分別以燉、炸、燜等不同手法烹調，結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底，傳遞闔家團聚的圓滿好運。若是小家庭，可選擇「鴻運迎春」海陸年菜四人分享餐8,888元，包含「野菌海味波士頓龍蝦花甲蟹湯盅」等山珍海味。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

至於寒舍艾美還推出春節禮盒，像是寒舍食譜「富貴三糕」年糕禮盒1,999元，由點心團隊純手工蒸炊三款鹹甜粵式年糕，包含「臘味蘿蔔糕」、「瑤柱芋頭糕」以及「丹荔流金年糕」，特別必吃流金年糕，香濃荔枝乾與奶黃香氣，真的超好吃。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

另外一定要推薦「粵式迎春」禮盒1,280元，結合臘味蘿蔔糕與手工XO醬很適合送禮，尤其可以單買的「寒舍食譜XO醬」（單入599元），用北海道干貝、金華火腿、蝦米及大辣椒等食材慢火炒製而成，當成沾醬、拌麵與鍋湯等都非常適合。現在11月14日至2023年1月3日完成預購與付款，直接享有9折優惠。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜「金燦迎年」米其林粵式外賣年菜與新年禮盒

● 預購日期：2022年11月14日至2023年1月17日

● 外賣年菜：

◇ 「奢華珍寶盆菜」 3,280元

◇ 「御品賀春」年菜雙饗餐 (花膠佛跳牆、鮑魚仔燉西施牛) 5,280元

◇ 「鴻運迎春」海陸年菜四人分享餐 8,888元

● 伴手禮盒：

◇ 「富貴三糕」年糕禮盒 (臘味蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、丹荔流金年糕) 1,999元

◇ 「粵式迎春」禮盒 (臘味蘿蔔糕、XO醬) 1,280元

◇ 「寒舍食譜XO醬」單入599元

● 冷凍料理包：

◇ 寒舍食譜雞粥699元、黑潮海鮮蟹湯690元、養氣山藥燉全雞990元

● 活動優惠：凡於2023年1月3日(含)前完成預購付款，獨享「外賣年菜」與「伴手禮盒」9折早鳥優惠。(XO醬與冷凍料理包恕不適用任何優惠)

● 電話：(02)6622-5821

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

延伸閱讀：

．姓名有「這2字」吃爭鮮「全桌免費」！6大品牌同慶雙11

．最狂雙11美食懶人包！ 30家以上「餐廳+速食」優惠攻略 牛排&Buffet買1送1、火鍋加1元多1盤、11元加購比薩炸蝦湯品