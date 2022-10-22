「早餐女王」換新裝！ 敦化SOGO 「Sarabeth’s」2.0開張 6道復刻限定菜+早鳥送濃場、打卡贈薯條

以全天候美式早午餐風靡全球，征服紐約客的紐約早餐女王─「Sarabeth’s」。2015年正式進軍台灣時，主打世界第一名早餐的美譽，進駐敦化SOGO，首店開幕造成東區排隊熱潮，時隔七年，2022年Sarabeth’s敦化SOGO店將迎來全面改裝！

引領早午餐潮流，廣受各界好評，Sarabeth’s在全球銷售千萬份的「法式土司」與「班尼迪克蛋」，更是讓台灣人趨之若鶩！2022年Sarabeth’s品牌優化再造，敦化SOGO店將迎來全面改裝，將於10/24(一)煥新開幕，以簡約優雅、時髦有格調的嶄新姿態，持續帶來升級感用餐體驗。

圖／Sarabeth’s 提供

為響應難得的開幕盛況，以及吸引喜愛Sarabeth’s的老饕們重返品牌，推出復刻6道呼聲最高的精彩人氣限定菜品，從開胃菜、沙拉、主菜到甜點有女王總匯三明治、田園榛果羊酪沙拉、蕃茄鯷魚煙斗麵、蕈菇伊比利豬佐蘋果芥籽醬、焙煎厚培根酪奶鬆餅、抹茶紅豆煎餅，每一道都是讓人吮指回味的經典。

圖／Sarabeth’s 提供

此外，更推出多重好禮大方回饋粉絲，2022/10/24至11/02期間，Sarabeth’s釋出甜蜜入會禮，凡兩人(含)以上同行，加入新會員享「法式土司」半價優惠(價值380元)。為鼓勵顧客提前於線上訂位，推出早鳥訂位禮，凡四人(含)以上同行，即贈人氣湯品「Sarabeth’s奶油蕃茄濃湯」壹份。

同時，邀請粉絲共同歡慶開幕，不僅可於官方粉絲專頁留言抽好禮，在活動期間內點購任一款限定新品，打卡「#Sarabeth’s敦化歡慶開幕」，即贈送薯條壹份。

圖／Sarabeth’s 提供

圖／Sarabeth’s 提供

Sarabeth’s門市

◆台北敦化SOGO店

地址：台北市敦化南路一段246號B1

電話：(02)2752-6998

◆台北天母SOGO店

地址：台北市士林區中山北路六段77號2樓

電話：(02)2833-5669

延伸閱讀：

．一個月一次！ 10月「華堡日」來啦～漢堡王邀你探索湖中堡藏 完成任務送「好眠午睡組」

．滿滿的BT21！3間「BT21藏壽司」現身 打卡送限量週邊