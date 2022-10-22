誰是真豆腐？這3種名為豆腐的豆腐居然都不是！網友這樣說

哪個是「真豆腐」？日前在微博有個無獎徵答，題目是「千頁豆腐、魚豆腐及日本豆腐，到底誰是真豆腐？」引起網友留言討論，究竟哪個才是真正的豆腐呢？

圖／擷取自微博

微博上出現一個關於豆腐的無獎競猜，提問到「千頁豆腐」、「魚豆腐」及「日本豆腐」哪個才是真豆腐？雖然都名為豆腐，但其實它們都不算「真豆腐」。「千頁豆腐」其實就是台灣的百頁豆腐，因為在中國改良升級才稱作「千頁豆腐」，雖屬豆製品但不算是豆腐，因添加較多調味料，且非傳統製作，嚴格說起來不是豆腐。

千頁豆腐(百頁豆腐)。圖／取自百度百科

「魚豆腐」主要成分為魚漿，與火鍋料較為類似，也不算豆腐；而「日本豆腐」又稱「雞蛋豆腐」，以雞蛋為主要原料，因此也不是豆腐。綜合以上，雖然千頁豆腐、魚豆腐及日本豆腐都叫豆腐，但卻又都不是豆腐，同時也有網友表示「只有方方正正能切成片，可油炸可煮湯那種豆腐才稱之為豆腐」、「一直以為千頁豆腐是澱粉合成，沒想到還是有豆的」、「日本豆腐也不是日本的」等不同看法。

魚豆腐。圖／取自百度百科

日本豆腐。圖／取自百度百科

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