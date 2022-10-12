只要149元！福勝亭週年慶「開運豬排定食」領軍3款人氣定食 內用高麗菜絲、味噌湯吃到飽 每月25日再享限定「豬排日」

福勝亭優惠請查收！一年一度的福勝亭週年慶來啦！今年福勝亭也準備了食客們期待已久的單品大特價，3種美味定食自己選，有炸物也有咖哩，別忘了內用還有高麗菜絲、味噌湯、白飯吃到飽。

圖／取自福勝亭官網

即日起至10/23，想吃日式定食就到福勝亭！福勝亭於今日起推出限定商品只要149元的超夯優惠(原價190元)，包含超人氣招牌「開運豬排定食」、酥脆「鮮嫩炸雞柳定食」及甘甜「和風咖哩雞肉定食」，還有最划算的白飯、味噌湯與高麗菜絲無限量供應，想來點小菜跟飲料也有好康加購價50元起，吃飽才有力氣！

圖／取自福勝亭官網

左「開運豬排定食」、右「鮮嫩炸雞柳定食」。圖／取自福勝亭官網

圖／取自福勝亭FB粉專

同場加映：每月25日福勝亭「豬排日」

福勝亭將每月25號定為福勝亭「豬排日」，月月都有不同品項豬排定食第二件半價特惠！詳情請關注福勝亭粉絲專頁，每月20號公布當月限定豬排定食喔。

圖／取自福勝亭官網

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