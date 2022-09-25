神秘陪吃！吃早餐送你「拉亞漢堡 X 奧樂雞」可愛聯名「帆布隨行袋」，還能搶先打卡餐點療癒新裝

近年ESG環保意識抬頭，除了數位化與無紙化外，飲食上也有重大的變革，也就是「未來肉」的誕生，跟過去素肉不同的是，從味道再到外觀都與真肉非常相似，不僅如此，未來肉也擁有一般動物肉享有零膽固醇的特色，將有機會逐漸改變人類的飲食習慣，讓更多葷食者願意嘗試植物肉。而這回UDN小編特地整理台灣「五大販賣未來肉的連鎖餐廳」，一起來看看吧！

2022-09-23 15:20