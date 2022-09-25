神秘陪吃！吃早餐送你「拉亞漢堡 X 奧樂雞」可愛聯名「帆布隨行袋」，還能搶先打卡餐點療癒新裝
早餐店怎麼有黑嚕嚕的蛞蝓？原來是「拉亞漢堡」和「掰掰啾啾Byebyechuchu 奧樂雞」聯名！這次拉亞漢堡20週年限量紀念聯名，找來「奧樂雞」陪你吃早餐，飲料杯也換上印有超萌「奧樂雞」的新裝，活動即日起至10/30，但限量是殘酷的，想擁有相關聯名商品的朋友手腳要快！
美味帶著走 快樂隨便有
本次「拉亞漢堡 X Byebyechuchu 奧樂雞」聯名商品有「帆布隨行袋」及「舒壓貼紙組」。只要消費滿80元即可獲得1點，集滿12點就能免費換取名字超可愛的「雞可愛隨行袋」，不僅可以裝漢堡、裝飲料，還可以讓你裝可愛！而「雞力舒壓貼紙組」只須購買任一餐點加價15元就能擁有，貼哪都讓你超舒壓。
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