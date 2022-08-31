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晶華酒店推「中秋烤肉」吃到飽！無限爽吃BBQ牛羊豬排 還有啤酒暢飲必去

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中秋節即將到來，各大餐飲業者紛紛推出中秋大餐吸引顧客消費，五星台北晶華酒店推出「中秋大烤宴」自助餐Buffet，爽吃高達30種的海陸美味料理，像是BBQ牛羊豬排、德州低溫慢烤香料牛胸腹、堪薩斯城香脆烤全羊腿與爐烤戰斧牛排等，絕對是愛吃肉的消費者首選！

此次晶華酒店有備而來，特別規劃旗下栢麗廳於9月9日至11日午晚餐時段推出「中秋大烤宴」，主廚規劃了慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹(Texas Slow Baked Beef Brisket) 、田納西州經典BBQ豬肋排(American BBQ pork ribs)、堪薩斯城香脆烤全羊腿(Kansas Lamb Shoulder)以及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排(Roasted Tomahawk)等近30種海陸食材。不僅如此，若考量疫情還可以選擇外帶回家團圓，加菜不加價每人1,680元，外帶家宴每套4,980元起。

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

其中「田納西州經典BBQ豬肋排」一定要特別介紹，用健康的新鮮番茄為基底進行調製而成的濃厚醬汁，配上甜中帶辣呼肉汁肋排，絕對令人食指大動，至於另一大亮點的「堪薩斯城烤全羊腿」，採用香料醃漬，再整支帶骨炭烤，烤色金黃吃起來皮脆肉嫩。最後還有「爐烤戰斧牛排」，能選擇不同的醬料，包含經典美式BBQ醬、黃芥末醬、辛香黑胡椒醬、加州酪梨醬、水牛城辣醬、佛羅里達塔塔醬、德州藍紋乳酪以及墨西哥莎莎醬等超狂共有8款美式烤肉醬汁，直接八種味道一次嚐鮮。

圖／台北晶華酒店提供
圖／台北晶華酒店提供

不僅美食料理，還有豐富的蔬果沙拉配菜區與無限爽喝的啤酒暢飲，真的非常適合親朋好友團圓慶祝中秋佳節，快手刀立即撥打電話訂起來！更多優惠資訊請上台北晶華酒店官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北晶華酒店

官網：https://www.regenttaiwan.com/

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：2523-8000 轉 栢麗廳

圖／台北晶華酒店提供
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圖／台北晶華酒店提供
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