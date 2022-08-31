酸甘甜再來一杯！喫茶小舖爆款手搖同品項「第二杯半價」中秋烤肉解膩就靠它
今年中秋清爽點！團聚賞月、大口吃肉的同時，來點清爽解膩的飲品才是王道！主打有「溫度」的茶飲品牌「喫茶小舖」將於9/1起至9/18期間，推出熱門爆款「柚多柚滿、紅柚粒茶、又見青梅」同品項「第二杯半價」的超激優惠！不但可以一次帶走雙倍的清爽，而且來店購買與電話外送都適用喔！
喫茶小舖的「紅柚粒茶」有青山茉綠、桂花烏龍、文山青茶三種茶底可以選，柚粒果肉飽滿，淡雅果香與茶韻結合，烤肉最搭非你莫屬！
擁有豐富口感的「柚多柚滿」，以紅柚粒茶為基底，加上富有嚼感的黃金梅凍與白玉纖果，一杯抵一餐；解膩代表「又見青梅」，最搭經典青山茉綠，消暑解渴的梅汁與手工熬製的黃金梅凍，酸甘甜的滋味，讓你回味無窮。小孩子才做選擇，三杯我都要！
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