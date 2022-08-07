高CP值！ 左營果貿「邱媽媽手工水餃」 最低一顆2.8元 超平價手工水餃

高雄果貿社區水餃推薦！這間開超久的左營果貿邱媽媽手工水餃，以夭壽便宜，但餡料飽滿的手工生水餃聞名！每日現包高麗菜、韭菜的豬肉水餃和鮮蝦水餃，豬肉水餃只要2.8元，鮮蝦水餃也只要4.5元，C/P值高到破表！！現場從早上八點開始賣，也有接外縣市冷凍宅配，是超值得買來吃的。

果貿社區美食：邱媽媽手工水餃

這間果貿邱媽媽手工水餃已經在左營果貿社區賣上好幾個年頭，以超平價手工生水餃為主打，也因為豬肉水餃2.8元、蝦仁水餃4.5元，在當今21世紀屬於不可思議價格，無論是現場買或是冷凍宅配水餃訂單，都是天天滿檔～店舖除了公休時間，每天早上八點準時開始賣，現場拿，大概賣到中午，冷凍宅配則是看訂單狀況。

左營果貿邱媽媽手工水餃現場買的餃子絕對都是當天現包，不需擔心新鮮度的問題。

光是看到餡料是一整隻蝦我就決定我其中一種口味一定要買蝦仁！！每顆水餃是包一整隻蝦欸～這樣才4.5元！

左營果貿邱媽媽手工水餃菜單價目表

果貿邱媽媽水餃分成四種口味，高麗菜豬肉、高麗菜鮮蝦、韭黃豬肉和韭黃鮮蝦，只要是豬肉都是2.8元，蝦仁都是4.5元，最少數量一次買26顆。我第一次知道這價格我還想說可能是多年前，結果2021 年還是這價格！難怪訂單爆滿。

左營水餃推薦：果貿邱媽媽手工水餃

實際上拿到家的邱媽媽手工水餃長這樣～我們買26顆包裝兩盒，高麗菜豬肉和韭黃鮮蝦，排列得蠻整齊的～

韭菜鮮蝦$117/26顆（一顆4.5）

高麗菜豬肉 $70/26顆（一顆2.8）

中午先煮30顆來吃，煮的時候破掉2顆，不過其實買到四五六塊錢的水餃都有可能破，30顆破2顆還在可以接受的範圍。

這是我們家四人昨天午餐的水餃大餐，30顆吃得超飽！其實水餃蠻大顆的喔～

買韭菜和高麗菜煮完之後還蠻好認的，甚至蝦子一整隻也浮出來。

韭黃鮮蝦 $4.5

以蝦仁水餃來說非常，非常推薦！鮮蝦很大隻，而且韭菜夠香，一口咬下爆汁，要說跟我們家之前買的六塊錢鮮蝦水餃比，差在水餃皮～但餡料是真的蠻香蠻好吃的！

高麗菜豬肉水餃 $2.8

或許因為韭菜味太香了，高麗菜口味相對來說就很平淡（？），料挺多，也算多汁清爽，但要我選，下次會直接選韭黃水餃～

左營邱媽媽手工水餃心得

整體來說超高C/P值，豬肉不到三元，鮮蝦不到五元，一整個破盤的價格，而且是當日現包餡料新鮮度很不錯！也難怪訂單和每天去買的人都這麼多～如果就喜好來說我們家一致韭菜，他們家的韭菜超香！

提醒：當日現場買大概從早上8:00賣到11:00左右，只能現場等無法預訂喔！（冷凍宅配才能預訂）

左營果貿邱媽媽手工水餃

地址：高雄市左營區果峰街50巷1號

電話：07-5832768/07-5837435

營業時間： 8:00~17:30

臉書粉絲團：左營果貿邱媽媽手工水餃

宅配運費：中箱：50-600顆/運費200元 | 大箱：650-1100顆/運費290元

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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