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首進東台灣！壽司郎連開岡山、宜蘭店 厚切中腹特價60
來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，自登台以來不斷拓展門市版圖，除了即日起開設「高雄岡山樂購廣場店」外，也將在7月8日正式插旗東台灣，開設宜蘭首間「宜蘭站前店」。為慶祝新店開幕，兩店也均推出「厚切中腹60元」的限時慶祝優惠，另外消費滿額，再加贈限定款A4資料夾。
創立自大阪的「壽司郎」，已經連續10年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「迴轉壽司No.1」。2018年壽司郎首度登台，目前在雙北、桃園、新竹、台中等地均有門市，隨著高雄岡山樂購廣場店、宜蘭站前店的加入，在台門市總數也達到30間。
7月5日開幕的「高雄岡山樂購廣場店」，位於樂購廣場內，乃是高雄第5間門市。至於即將於7月8日開幕的「宜蘭站前店」則是位於爾本購物廣場，鄰近宜蘭火車站、葛瑪蘭宜蘭轉運站，乃是宜蘭首間，也是台灣東部首間壽司郎門市。
為慶祝新店開幕，兩間門市在開幕當日均提供限量優惠商品「厚切中腹」，擁有厚實柔嫩的口感與油脂香氣，每盤優惠價60元，售完為止。另外開幕期間參與官方臉書按讚活動，並且單筆消費滿額300元以上，就可獲得限定「A4資料夾」1個，送完為止。
除了新店開幕外，7月6日至7月24日期間，壽司郎也推出「超絕品期間限定美味祭」，提供黑鯥、鹽味鮭魚卵筋膜、雙卵炙燒鮭魚肚海苔包、魩仔魚櫻花蝦海苔包等多種品項，每盤40元起。
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