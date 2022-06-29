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頂呱呱「一斤雞+」大口開吃重量級炸雞＋地瓜薯條！加碼三色泡菜預告回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／頂呱呱提供
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頂呱呱6月起帶著全新「一斤雞+」登場，餐點同樣主打重達600克的原味炸雞，配上地瓜薯條，即日起至7/2限時開賣特價220元，外送平台也能訂購限定組合，讓大家品嘗最台速食的魅力。

頂呱呱「一斤雞+」以品牌最經典原味雞塊為主，每份600克的原味雞塊，搭上綿密香甜的地瓜薯條每口涮嘴，門市價一份220元。而凡購買這款新組合，加價49元則可入手呱呱包、德式香腸、35元指定飲品2杯三選一，原價最高70元，讓粉絲用優惠價吃得豐盛。活動截至7/2，每人限購兩份，加價購每人限購十組；外送平台則售價286元。

圖／頂呱呱提供
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另外，往年曾出現在頂呱呱套餐的三色泡菜強調酸甜清爽及脆口的滋味，官方預告即將回歸，代表未來點餐吃炸雞還能配台味泡菜，升級味蕾饗宴，饕客先筆記。

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