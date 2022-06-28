王品超難訂吃到飽「嚮辣」台北加開新分店！7月進駐西門町 店址搶先看
王品集團近年陸續新推吃到飽品牌，其中和牛麻辣鍋「嚮辣」主打798元起吃得到無限供應的六種和牛、頂級海鮮，深受粉絲喜愛、一位難求。而品牌也乘勝追擊，繼3月進軍台中，最新預告將加入西門町一級戰區，編輯發現店址已在網上低調曝光，並標註將於7月開業，未來到西門商圈逛街的用餐選擇再升級。
王品「嚮辣和牛麻辣鍋」第一家分店落腳台北松江南京，今年1月首登場後讓許多火鍋控為之狂熱，至今訂位天天額滿。而品牌二店插旗台中後，回到台北開設全台第三家門市「嚮辣 台北捷運西門店」，地址為台北市萬華區中華路一段90號2樓，預計7月正式開幕。
「嚮辣」價位最低698元起可肉品與海鮮吃到飽，盡享超過百種火鍋自助吧及精緻甜點，免千元也可吃到六款和牛、頂級海陸。而即日起至6/30，同桌內用消費只要持接種三劑新冠疫苗之證明，整桌享88折優惠，外帶自取同享88折，等待新店確切開幕日公佈前，不妨先用好康回味吧！
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